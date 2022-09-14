طقس الأربعاء..قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع تسجيل قطرات مطرية وأحيانا أمطار ضعيفة ومتفرقة بمنطقة البوغاز والواجهة المتوسطية والريف والأطلس الكبير والمتوسط والسواحل الشمالية والوسطى.
كما ي رتقب تشكل كتل ضبابية وضباب محلي شمال السواحل الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، حيث ستكون مصحوبة بتناثر حبات من الغبار.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 23 و 28 درجة جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب-الشرقي للبلاد، وكذا شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
10 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
اللهم صبا مباركا ونافعا ..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
مرت سنتين من الجفاف وقلة التساقطات وشح الامطار وقلة المراعي اللهم نسالك ان تعطينا المطر..
اللهم اسقينا الغيث يارب العالمين..
اللهم بفظلك وجودك وعظمتك نسالك ان ترزقنا المطر فالسدود قد أوشكت أن تنتهي من حقينتها ..
اللهم غيثا نافعا..
اللهم اسقينا الغيث..
ستمطر باذن الله ونستبشر خيرا ..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك..