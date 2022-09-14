طقس الأربعاء..قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع تسجيل قطرات مطرية وأحيانا أمطار ضعيفة ومتفرقة بمنطقة البوغاز والواجهة المتوسطية والريف والأطلس الكبير والمتوسط والسواحل الشمالية والوسطى.

كما ي رتقب تشكل كتل ضبابية وضباب محلي شمال السواحل الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، حيث ستكون مصحوبة بتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 23 و 28 درجة جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب-الشرقي للبلاد، وكذا شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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