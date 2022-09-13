بحرقة ..عمر لطفي يكشف تعرض والده لعملية نصب
كشف الفنان المغربي عمر لطفي عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي عن تعرض والده لعملية نصب.
و نشر لطفي صوره رفقة والديه، معلقا عليهم :”
الواليد و الواليدة الله يحفظكم و خليكم ليا يارب،
إتصال مفاجئ من الواليدة و بحرقة كبيرة حكاتليا على عملية النصب لي تعرض ليها الواليد مسكين لي مبغاش اعاودلينا ولي بسبابها ظروفوا ولات صعيبة خلاتوا ادخل المستشفى”.
و أضاف :” المهم النصب في هذه الحالة عندو علاقة بالثقة و بسنين ديال تخرازت وحب الصناعة التقليدية و المعاملة و الترجليت و الكفاح مع احد التجار في المدينة القديمة بالبيضاء لي كيخليك ديما مقطوع الريش باش عمرك مطير حداه وخا برزقوا لي من صرف الدولار و الأوروا “.
و وعد عمر لطفي متابعيه بكشف تفاصيل أكثر عن الواقعة قائلا :” تفاصيل غاذي تعرفوها و الحكاية تيقوني فيها عبرة، الدولار في نوار، الأوروا والدولار تحت الكونطوار”.
و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، مع تدوينة لطفي حيث تم تداولها على نطاق واسع من طرف العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.
3 تعليقات
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
فنان جميل ومحبوب وباينة عليه تحليه بالاخلاق الرفيعة
ولديه باين عليهوم ناس دراوش الله يخليهوم ليه