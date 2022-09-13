توقيف بحريني مطلوب دوليا داخل شقة بطنجة وبحوزته مخدرات

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن من جنسية عربية يبلغ من العمر 38 سنة، لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية البحرينية من أجل تنفيذ عقوبة حبسية في قضية تتعلق بالاعتداء على الأشخاص.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بشقة يستغلها بمدينة طنجة، بناءً على البحث الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية البحرينية، وذلك لتنفيذ عقوبة حبسية نافذة بعد إدانته في قضية تتعلق بالايذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة.

كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بشقة المشتبه فيه لحظة توقيفه من حجز 107 غرام من مخدر الشيرا، فضلا عن توقيف سيدة تبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه في ارتباطها به بعلاقة غير شرعية.

وقد تم وضع المشتبه فيه الأجنبي المضبوطة معه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، في انتظار عرضهما على السلطات القضائية المختصة للبث في الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

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