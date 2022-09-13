وصف الصحابة بـ”العصابة..منشد عراقي يثير الجدل
اثار باسم الكربلائي الرادود (المنشد) الحسيني الأشهر في العراق، الجدل بكلمات قصيدة اعتبرتها لجنة الأوقاف والعشائر النيابية تجاوزات “تسعى لتكريس الفرقة والانقسام وتعميق هوة الخلافات الطائفية بين المسلمين”.
وتصف إحدى العبارات في القصيدة التي غناها الكربلائي، باللهجة العامية العراقية والمنشورة منذ ثمانية أشهر، الصحابة “بالعصابة”.
سرعان ما انتشرت القصيدة بعد بيان اللجنة الغاضب، وجرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي مثيرة عاصفة ردود أفعال أغلبها رافض للعبارة التي جاءت في القصيدة، فيما حاول البعض تبرير العبارة بأنها تختص بمن شارك في قتل الحسين وأصحابه في واقعة الطف أو معركة كربلاء.
أقوى ردود الفعل كانت للوقف السني الذي طالب بالتحقيق في القضية وتقديم المتسببين بهذه “الإساءة” إلى القضاء وتشديد الرقابة على محتوى القصائد.
وأصدرت رابطة أئمة وخطباء الأعظمية بيانا قالت فيه إن “الإساءة إلى رموز الأمة من مظاهر الغلو والتطرف التي لا تختلف عن الجرائم التي ارتكبها متطرفو داعش”
27 تعليقات
ان الله،يمهل ولايهمل ايها الشيعة،الغير المسلمين،والمبتدعين، لنا دين،ولكم دين ايها الجاهلون،
قنوات البدع الشيعية تتفاقم بالنايل سات تنشر أفكارا تشوه الاسلام .. وقد كشف احد أئمتهم خطأ مذهبهم قبل وفاته واسمه حسن موسوي مؤكدا أن الفرس هم الذين جاؤوا بهذه البدع انتقاما من الإسلام والمسلمين الذين قضوا على المجوسية.
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل عليك ياباسم
عليه من الله ما يستحق
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم….اللهم اكفنا شر الفتن ماظهر منها ومابطن
أصحاب رسول الله (صل الله عليه وعلى آل وصحبه وسلم ) تبتهج النفوس بذكرهم ويستحسن الاقتداء بهم فهم الصفوة من عباد الله تعالى وهم خير أمة أخرجت للناس وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وهم الأخيار والأطهار
ليس كل الصحابة في الجنه وليس كل الصحابة بلا أخطاء ولم يحدد القارى والمنشد فئة معينة بل كان يقصد المنحرفين فقط وما أكثر الذين انحرفوا عن جادة الصواب بعد الرسول الكريم ولكل واعي عليك استدراك ذلك واقرا تاريخك بشكل جيد
هذا الخبيث الزنديق
وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ
السيئ لازم ينكشف ربكم بالمرصاد
صدام حسين كان داعس على أكبر فتحة للصرف الصحي والمجاري في التاريخ
نعم لديه شعبيه كبيره بين المشركين فهو الملهم لهم واحد حاخامات الاشراك بالله
《لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا》
《 لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم 》التوبة 88
《وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ》
( الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ )
يزرع السموم والخزعبلات ويسبون الصحابة بين المواطن البسيط المقهور.
ويتوفرون على طائرات خاصة إلى لندن يعيشون حياة الترف
اقلية لا تمثل الاسلام والمسلمين