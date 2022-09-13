محلل سياسي …خبر زيارة الملك للجزائر قد يكون “بالون اختبار “
قالت صحيفة “جون أفريك” الناطقة باللغة الفرنسية إن هناك بوادر “تغيير إيجابي” في العلاقات بين الجزائر والمغرب، مرجحة حضور الملك محمد السادس “شخصيا” للمشاركة في القمة العربية المرتقبة.
المحلل السياسي المغربي، عبد الرحيم التوراني، قال إن “الصحيفة ( جون افريك ) معروفة بأنها على صلة بمصادر مغربية تعتبر وثيقة”.
وأضاف لموقع ” أن الجهات الرسمية المغربية تفضل أحيانا تسريب بعض الأخبار عبر قناة الصحافة الفرنسية وعلى رأسها “جون أفريك”.
لكن التوراني قال إن الأنباء قد تكون بمثابة “بالونات اختبار”، مضيفا أن الملك محمد السادس “عوّدنا بخلاف والده الحسن الثاني على عدم حضور اجتماعات القمم العربية، يضاف إلى هذا ما يتردد عن أحواله الصحية”.
مع هذا، يقول التوراني إنه “إذا كان الخبر صحيحا وسافر محمد السادس إلى العاصمة الجزائرية وشارك في القمة، فإن من شأن ذلك تبديد الكثير من الغيوم التي تهيمن فوق سماء العلاقات بين البلدين الجارين”.
وأشار الأخير إلى “اليد الممدودة التي قدمها الملك المغربي مرات في خطبه الأخيرة نحو الجزائر بدعوتها إلى حسن الجوار والجنوح الى السلم واحترام التاريخ والإرث المشترك”.
وأكد أنه “لا شك أن لقاء محمد السادس بعبد المجيد تبون (الرئيس الجزائري) والقيادة الجزائرية في هذا الظرف سيساهم بشكل فعال في إمكانية إيجاد حلول الأزمة المتفاقمة” بين الدولتين، “وأولها استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح الحدود البرية والجوية _ يقول التوراني لموقع الحرة _
3 تعليقات
مشاركة جلالته في القمة سيكون عملا عظيما ، فالمشاركة الشخصية تؤكد في نظري بالفعل ما دعا له الملك خلال خطبه السابقة .
متعه الله بالصحة و العافية و أدام له الهداية إلى الحق و أدام له النصر و التأييد في كل خطواته .
و هنا – ولست من المتشائمين – لا بد من التذكير بأن الحكام في الجزائر ينقلبون في مواثيقهم . فالتصريحات غالبا ما تخالفها الافعال .
و يبقى وجود الملوك و الأمراء و الرؤساء العرب شهودا على المواقف التي ستتخذها حكومة كل بلد بعد القمة . من الثابت و من المتقلب.
و هذا يكفي إن لم تحقق القمة شيئا يذكر بالنسبة لما ترفعه الجزائر من شعارات التقارب و لم الشمل و العمل المشترك .
اللهم إن كانت تقصد تحقيق هذه الشعارات وفقا لرؤيتها الخاصة و لبست لرؤية كل العرب.
الله ينصر و يحفظ مليكنا من الحاقدين لا تيقة في هد الكبرنات و اللهم اجعل كيدهم في نحوريهم ونعودو بيك من شرورهم.
هدا يحلم الجزائر وأهلها يكرهون المغرب ملكا وشعبا وعقيدتهم هي ان عدوهم الوحيد هو المغرب
والله تم والله لا خير فيهم
50عام من العداوة تصحى في لقاء
تحلمون
متى يستيقظ المغاربة من سباتهم
الجزائر عدونا شئنا ام ابينا