The coffin of Queen Elizabeth II arrives at Edinburgh Airport, Scotland, Tuesday Sept. 13, 2022, for the final journey from Scotland in a Royal Air Force plane to London. (Andrew Milligan/Pool via AP)

3 دول فقط غير مدعوم لحضور جنازة الملكة اليزابيت

2022-09-13 / 20:19
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هبة بريس _ متابعة

كشف موقع ياهو نيوز، أن قادة ثلاثة دول فقط لم يتم دعوتهم لحضور الجنازة الرسمية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، الاثنين المقبل، في الحدث الأكبر في بريطانيا منذ عقود.

ونقل الموقع عن مصادر في الحكومة البريطانية، إنه “تم إرسال الدعوات خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى رؤساء الدول التي تقيم معها المملكة المتحدة علاقات دبلوماسية”، مشيرة إلى أنه “هذا يعني رئيس الدولة بالإضافة إلى ضيف واحد، وذلك بالنسبة لمعظم البلدان”.

وقالت المصادر، إنه “لم يتم إرسال الدعوات إلى قادة روسيا، التي تواصل هجومها على أوكرانيا، وكذلك بيلاروسيا، التي دعمت جارتها في الغزو، بالإضافة إلى ميانمار، حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب العام الماضي”.

وتمت دعوة رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والرؤساء وأفراد العائلة المالكة الأوروبيين والشخصيات الرئيسية من الحياة العامة للتجمع داخل كنيسة وستمنستر، خلال إجراءات دفن الملكة، في الحدث الذي يمكن أن يستضيف ألفي شخص، بحسب الموقع.

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تعليق واحد

  1. ان الله لايغفر،ان يشرك به، الاية انما المشركون نجس ولو دورو بها العالم كامل لاينفعها ذلك في الشي النصارى ليست على،شيء،واليهود ليست على شيء،،وهذا،يدل،على خلودهم في الجحيم مسءل الله،حسن،الخاتمة،للمسلمين،والمؤمنين وكفى

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