13 شتنبر يوم الاحتفال العالمي بالقانون

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يحتفل العالم اليوم 13 شتنبر كل عام بـ”اليوم العالمي للقانون”، للتعريف بمدي أهميته والتذكير به واعترافا بالمجهودات التي يبذلها القانونيون، ويعد القانون غاية كل أفراد المجتمع في الحماية به وحفظ الحريات والحقوق.

كلمة القانون لها أصل تاريخي مأخوذة من الكلمة اليونانية ” كانون” التي تعنى فى اللغة اليونانية “العصا المستقيمة”، وبالتزامن مع اليوم العالمي للقانون، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عنه الإحتفالية.

اليوم العالمي للقانون:

القانون يهدف لتحقيق الانضباط والاستقامة، للقدرة على تحقيق الصالح العالم، ويعد علم اجتماعي بشكل عملى، فهو القاطرة التي نقلت المجتمعات من حالة الفوضى إلي حالة النظام وبذلك أصبح للإنسان معنى ووجود.

ويطلق على القانون باللغة الإنجليزية ” لوو”، حيث يختص بالإنسان وبتصرفاته وسلوكه مع نظائره وأعماله، وهدف القانون بشكل مباشر يتمثل في الحكم على الجماعات الإنسانية في القضايا المختلفة.

ويهدف القانون للحد من الفوضي التي ينظمها كل فرد بين الناس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ويلعب القانون دور في تنظيم المعاملات بين الناس وبعضهم البعض.

وبالقانون تسير الأمور بشكل عام سواء كان كما أن الممارسة العملية فى المجتمعات سواء بالمهن والدولة التي يعيش بها الأشخاص، حيث أن ذلك يجنب المخالفات، والتخلص من التورط فى جرائم جنائية نتيجة الجهل بالقانون.

ويعتبر القانون ضمان الحياة بكرامة بالنسبة للإنسان وكل المخلوقات على وجه الأرض، ويعد صيانة للحقوق وجزاء للمعتدى، كما هو المساواة و الحامى بعد الله، ولذلك يهتم العالم بالإحتفاء باليوم العالمي للقانون والتعرف على أنواع القانون في الوقت الحالي، المتمثلة في القانون العام، والقانون الخاص، والقانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الإداري، والقانون المالي.

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