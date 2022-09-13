الصورة تعبيرية

مرتكب جريمة القتل ببرشيد معتقل لدى أمن إنزكان

2022-09-13 / 20:04
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

أوقفت مصالح الأمن بمدينة إنزكان التابعة للأمن الولائي باكادير ، يوم أمس الاثنين 12 شتنبر الجاري ، مرتكب جريمة برشيد المتهم بقتل شخص بدبحه داخل سيارته .

وكانت مصالح الدرك الملكي ببرشيد، قد كثفت دورياتها وتحقيقاتها بمسرح الجريمة، كما استمعت إلى أقارب المشتبه فيه، في الوقت الذي لم يعثر فيه على أي أثر لهذا الأخير.

وأوضحت المصادر نفسها أن الجاني كان قد فر عقب ارتكاب جريمته إلى مدينة أكادير بعد أن شددت عليه عناصر الدرك الملكي ببرشيد الخناق، ثم قدم نفسه للمصالح الأمنية بمنطقة إنزكان واعترف بالمنسوب إليه.

يذكر أن إقليم برشيد كان قد اهتز خلال الساعات الماضية على وقع العثور على شخص مذبوح داخل سيارته بمنطقة تُعرف بـ”دار الأربعين”، حيث تبين أن الهالك ينحدر من مدينة البئر الجديد.

ووفقا لما أوردته مصادر محلية، فإن جثة الهالك كانت تحمل آثار عنف شديد، وهو ما يرجح تعرضه لاعتداء شنيع قبل وفاته.

هذا، وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى مدينة سطات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، في الوقت الذي فتحت فيه عناصر الدرك الملكي بحثا تحت إشراف النيابة العامة، لفك لغز هذه الجريمة المروعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “غيثة مزور” تعين “سارة العمراني” كاتبة عامة بالنيابة لوزارتها

“غيثة مزور” تعين “سارة العمراني” كاتبة عامة بالنيابة لوزارتها

2022-09-13 / 19:20
Photo of حيار : الوزارة منكبة على تطوير جانب جديد يخص اقتصاد الرعاية

حيار : الوزارة منكبة على تطوير جانب جديد يخص…

2022-09-13 / 18:42
Photo of مديرية التعليم بسطات تشدد على ضرورة التعبئة الاجتماعية لتشجيع التمدرس

مديرية التعليم بسطات تشدد على ضرورة التعبئة الاجتماعية لتشجيع…

2022-09-13 / 16:56
Photo of كورونا بالمغرب.. 26 إصابة جديدة وأزيد من 6.7 مليون ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. 26 إصابة جديدة وأزيد من 6.7 مليون…

2022-09-13 / 16:40
Photo of حجز 24.2 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

حجز 24.2 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

2022-09-13 / 16:10
Photo of سطات.. اقتحام مقر جماعة قروية وسرقة معداتها يطيح ب4 أشخاص

سطات.. اقتحام مقر جماعة قروية وسرقة معداتها يطيح ب4…

2022-09-13 / 15:51
Photo of وجدة .. البرلمانية حورية ديدي تستفسر الوزير حول معايير السلامة المعتمدة بالاحياء الجامعية

وجدة .. البرلمانية حورية ديدي تستفسر الوزير حول معايير…

2022-09-13 / 14:40
Photo of مكناس.. توقيف 3 أشخاص وحجز ازيد من 1300 قرص مخدر

مكناس.. توقيف 3 أشخاص وحجز ازيد من 1300 قرص…

2022-09-13 / 13:02
Photo of تفاصيل جريمة قتل ببرشيد والمشتبه فيه يسلم نفسه لأمن انزكان

تفاصيل جريمة قتل ببرشيد والمشتبه فيه يسلم نفسه لأمن…

2022-09-13 / 12:46
Photo of الدرك الملكي ببرشيد يسابق الزمن لفك لغز جريمة قتل

الدرك الملكي ببرشيد يسابق الزمن لفك لغز جريمة قتل

2022-09-13 / 10:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق