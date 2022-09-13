مرتكب جريمة القتل ببرشيد معتقل لدى أمن إنزكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت مصالح الأمن بمدينة إنزكان التابعة للأمن الولائي باكادير ، يوم أمس الاثنين 12 شتنبر الجاري ، مرتكب جريمة برشيد المتهم بقتل شخص بدبحه داخل سيارته .

وكانت مصالح الدرك الملكي ببرشيد، قد كثفت دورياتها وتحقيقاتها بمسرح الجريمة، كما استمعت إلى أقارب المشتبه فيه، في الوقت الذي لم يعثر فيه على أي أثر لهذا الأخير.

وأوضحت المصادر نفسها أن الجاني كان قد فر عقب ارتكاب جريمته إلى مدينة أكادير بعد أن شددت عليه عناصر الدرك الملكي ببرشيد الخناق، ثم قدم نفسه للمصالح الأمنية بمنطقة إنزكان واعترف بالمنسوب إليه.

يذكر أن إقليم برشيد كان قد اهتز خلال الساعات الماضية على وقع العثور على شخص مذبوح داخل سيارته بمنطقة تُعرف بـ”دار الأربعين”، حيث تبين أن الهالك ينحدر من مدينة البئر الجديد.

ووفقا لما أوردته مصادر محلية، فإن جثة الهالك كانت تحمل آثار عنف شديد، وهو ما يرجح تعرضه لاعتداء شنيع قبل وفاته.

هذا، وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى مدينة سطات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، في الوقت الذي فتحت فيه عناصر الدرك الملكي بحثا تحت إشراف النيابة العامة، لفك لغز هذه الجريمة المروعة.

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