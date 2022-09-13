تعيين مغربية في منصب قيادي بالبنك الأفريقي للتنمية
هبة بريس _ الرباط
عيّن البنك الأفريقي للتنمية، وهو مؤسسة مالية قارية، سيدة مغربية في منصب مدير تنفيذي لمدة ثلاث سنوات، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء الإثنين.
وأضاف المصدر نفسه أن البنك الأفريقي للتنمية، الذي يتخذ من مدينة أبيدجان، في ساحل العاج، مقرا له، عيّن أيضا 11 شخصا آخر في المنصب نفسه ليصل مجموع المدراء التنفيذيين للبنك إلى 12، بينهم خمس سيدات.
وستتولى المغربية، مليكة الضيف، منصب مديرة تنفيذية جديدة لـ”المغرب وتوغو وتونس” في هذه المؤسسة المالية القارية التي يقودها مجلس إدارة يتكون من 20 عضوا.
وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن العمليات العامة للبنك، ويتم انتخابهم لعهدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
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أثبتت المرأة المغربية قوتها وقدرتها على تولي مناصب عليا في جميع المجالات.
استطاعت المرأة المغربية تحقيق نجاحات في جميع المناصب التي تولتها.
تلقت المرأة المغربية كل الدعم والتحفيز وكذلك التكوين في بلادها جعلها مؤهلة لتحمل أية مسؤولية تلقى على عاتقها.
منذ زمن طويل والمغرب يحرص على الإرتقاء بمستوى المرأة وإدماجها في المجتمع لجعلها عنصرا فاعلا الى جانبه الرجل وهذا ما اوصلها إلى المكانة التي هي عليها الآن بحيث تقلدت مناصب عليا في جميع أنحاء العالم.
سبق و تولت المرأة المغربية مهاما حققت بها وفيها نجاحات غير مسبوقة مما اكسبها ثقة ومصداقية جعلتها مفضلة ومنتقاتا لتولي مثل هذه المهام.
دائما ما تثبت المرأة المغربية أنها جديرة بالثقة في المهام المنوطة بها