Algerian parliamentarians vote on a package of constitutional reforms on February 7, 2016, in the capital Algiers. Algeria's parliament adopted the constitutional reforms that authorities say will strengthen democracy, but opponents doubt it will bring real change. The reforms are meant to address longstanding public grievances in the North African nation, and possibly to prepare for a smooth transition amid concerns over the health of 78-year-old President Abdelaziz Bouteflika. / AFP PHOTO / Farouk Batiche

مشروع قانون في الجزائر لمنع أسئلة البرلمان بشأن “أسرار الدفاع والخارجية”

2022-09-13 / 18:16
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الجزائرية عن الشروع في التحضير لقانون جديد يضبط العلاقة بين السلطة التشريعية والجهاز الحكومي، خاصة في مجال المراقبة، حيث سيُمنع ممثلو الشعب، في حال تمرير القانون، من طرح أية أسئلة في المستقبل تتعلق بالدفاع الوطني والأسرار المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة.

وبررت السلطات هذا الإجراء بكون أن قطاعي الدفاع الوطني والدبلوماسية هما ضمن “مجالات التحفظ

وقد أثار هذا الإجراء الجدل مجددا في الساحة السياسية حول وضعية المؤسسة التشريعية في الجزائر وعلاقتها بالسلطة بخصوص إدراة مجموعة من الملفات الهامة التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي تعرفها البلاد محليا، إقليميا ودوليا.

وقد أثارت هذه الخطوة نقاشا حول دور البرلمان في مناقشة ودراسة المشاريع الكبرى والقضايا التي تهم الرأي العام.

وتبرر أطراف في الجزائر قرار السلطات “بعدم عرض ملفات سياسة الدفاع الوطني والدبلوماسية أمام المساءلة البرلمانية بالصلاحيات الكبيرة التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية والمركز الذي في هرم السلطة، حيث يشغل كذلك منصب وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن تفرده بسلطة القرار في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية وعلاقات التعاون مع الدول الأجنبية”.

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تعليق واحد

  1. إذن فليستعد المغرب الحرب في اي وقت سوف يباغيتونا العدو على حين غرة الحذر الحذر

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