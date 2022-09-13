مديرية التعليم بسطات تشدد على ضرورة التعبئة الاجتماعية لتشجيع التمدرس

2022-09-13 / 16:56
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

دعا عبد العالي السعيدي المدير الاقليمي للتعليم بسطات، كافة مديري ومديرات التعليم بمختلف الأسلاك إلى التعبئة الاجتماعية من أجل تشجيع التمدرس واعادة المنقطعين والمفصولين وفق مضامين المذكرات المؤطرة لذلك، مشددا على ضرورة اشراك آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ من أجل مواكبة تمدرس بناتهم وأبنائهم، واستثمار ما يوفره مسار للمحمول MASSAR MOBILE في هذا الإطار، عبر إرسال رسائل قصيرة واشعارات آنية تتعلق بتتبع الواجبات المدرسية والغياب والنقط والمراقبة المستمرة والنتائج واستعمالات الزمن، مع تشجيع التلميذات والتلاميذ على استغلال ما يتيحه فضاء moutamadris .

توجيهات المسؤول الاقليمي تأتي تنفيذا للمذكرة الوزارية 22/061 بتاريخ 19 يوليوز 2022بشأن الاستعداد للدخول المدرسي، وكذا المذكرة الإقليمية عدد 2344 1 بتاريخ 30 غشت 2022 بشأن التدابير المتعلقة بالتحضير للدخول المدرسي 2022 – 2023، والتي تدعو بالأساس إلى مسك المعطيات والبيانات المتعلقة بالأطفال الجدد المسجلين في التعليم الاولي بمنظومة مسار، وكذا بالنسبة لباقي التلميذات والتلاميذ في مختلف الأسلاك التعليمية، مع التأكيد على التسريع بادراج الأساتذة الجدد ضمن لائحة مستخدمي منظومة مسار.

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‫10 تعليقات

  2. يجب على وزارة التعليم بمشاركة جميع المديريات الجهوية مناقشة الهدر المدرسي والمشاكل التي تعتبر القطاع من اجل انطلاق موسم ناجح..

  3. التعبئة يجب ان تشمل باقي المدريات الاخرى من اجل اعادة المفصولين والمنقطعين سيما في المناطق القروية..

  4. رغم المجهودات التي اعطيت من طرف صاحب الجلالة الا ان التعليم يبقى فاشلا في المغرب ..

  5. سيتحمل اولياء التلاميذ قسط من المسؤولية تجاه ابناءها المتمدرسين نتيجة عدم مراقبتهم واهمالهم ..

  6. يجب إعادة النظر في المناهج التربوية ونساء مواقع لتتبع حالات التلاميذ مع مدرسيهم من ناحية الغياب وكشف النقاط …

  8. بالتوفيق والنجاح لجميع التلاميذ والمدرسين والإدارة الوصية وجمعية آباء وأولياء التلاميذ موسم دراسي موفق ان شاءالله..

  9. بداية لموسم موفق إن شاء الله تعالى، وفقكم الله لما فيه الخير، وتحية خالصة وعطرة لأسرة التربية والتعليم ولكل العاملين بهذا القطاع الحيوي ..

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