كورونا بالمغرب.. 26 إصابة جديدة وأزيد من 6.7 مليون ملقح بالجرعة الثالثة

2022-09-13 / 16:40
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 26 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 28 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و781 ألف و618 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و392 ألف و891 شخصا، مقابل 24 مليون و899 ألف و192 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 45 ألف و095 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و690 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و251 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء- سطات (11)، والرباط سلا القنيطرة (10)، والداخلة وادي الذهب (2)، والشرق (1)، وسوس ماسة (1)، وفاس مكناس (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 163 حالة، في ما تم تسجيل حالة خطرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 11 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,2 في المائة.

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