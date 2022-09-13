حجز 24.2 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك والشرطة بمعبر باب سبتة، اليوم الثلاثاء، من حجز 24.2 كلغ من مخدر الشيرا على متن سيارة خفيفة.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك بزمرة مكافحة المخدرات بتعاون مع عناصر فرقة الكلاب المدربة للشرطة بمعبر باب سبتة تمكنت من حجز 24.2 كلغ من مخدر الشيرا على شكل صفائح مخبأة بعناية داخل سيارة خفيفة كانت في طريقها لمغادرة التراب الوطني.

وأضاف المصدر نفسه بأن عناصر المراقبة الحدودية عثرت على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة في تجاويف معدة على مستوى لوحة القيادة وتحت الكراسي وأرضية سيارة مرقمة بالخارج، يقودها مواطن مغربي مقيم بإسبانيا.

وقد تمت إحالة الموقوف خلال هذه العملية على الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة لمواصلة الأبحاث وتعميق التحريات، فيما حجزت الجمارك كمية المخدرات والسيارة في انتظار استكمال إجراءات البحث.

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