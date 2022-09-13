سطات.. اقتحام مقر جماعة قروية وسرقة معداتها يطيح ب4 أشخاص

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن مجهولين اقتحموا مقر الجماعة الترابية النخيلة قيادة الخزازرو دائرة ابن احمد عمالة سطات في وقت سابق، وعمدوا على سرقة معدات مكتبية تخص أجهزة الكترونية، مما جعل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لثلاثاء لولاد التابع لسرية سطات، تعمل على فتح تحقيق فوري في الموضوع بعد توصلها بشكاية.

التحريات والتحقيقات المكثفة، مكنت المحققين من توقيف أربعة أشخاص يشتبه فيهم بالواقعة وتقديمهم على أنظار العدالة.

وفي سياق آخر، تمكنت دورية تابعة لمركز الدرك الملكي بابن أحمد سرية سطات، بناءا على إخبارية دقيقة، من حجز كمية مهمة من المخدرات بدوار الشمتين جماعة عين الضربان الحلاف قيادة ملال دائرة ابن احمد، حيت كان ينشط شخص ينحدر من الأقاليم الشمالية للمملكة في ترويج هذه السموم الى شباب هذه المنطقة ، بعد التحريات الميدانية، حيث تم حجز مايقارب100 كلغ من الكيف سنابل، و40 كلغ من اوراق التبغ طابا، و01 كلغ من مخدر الشيرا، وقرصين مهلوسين، بالإضافة الى توقيف شخص واحد و حجز دراجة نارية تستعمل في الترويج .

وفي موضوع آخر، تمكنت دورية تابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بسطات سرية سطات، من حجز كمية مهمة من ماء الحياة (ماحيا)، بدوار الكراديد جماعة اكدانة، قيادة امزورة، دائرة و عمالة سطات، حيث كان ينشط شخصان في ترويج هذه المادة المحظورة إلى شباب المنطقة، في حين الجانحان تمكنا من الفرار لدرايتهما التامة بالمكان و التضاريس الوعرة ليتم حجز 70 لتر من ماء الحياة، و18 برميل بلاستيكي تحوي 540 كلغ من التين المخمر.

قنينة غاز من الحجم الكبير و أدوات لتحضير محلول ماء الحياة، و14 كلغ من أوراق التبغ طابا، وبقايا من مخدر الكيف، وحجز دراجة نارية كان تستعمل في الترويج.

وبسيدي حجاج، تمكنت عناصر الدرك الملكي هناك، من فك لغز عصابة تنشط في السرقة ودلك بتوقيف أربعة أشخاص بما فيهم الشخص المشتري للمسروقات ، بالموازاة مع ذلك تم حجز كميات من المخدرات جاءت على الشكل التالي : 200 غرام من مخدر الشيرا، 10 لترا من مسكر ماء الحياة ‘( ماحيا) ، 50 كلغ من التين المخمر .

وبمدينة البروج، قامت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالمدينة، من تسجيل قضية حجز خمس سيارات ذات مصدر مشكوك فيه موجهة للبيع على شكل قطع غيار بعد التفكيك التي تم إخضاعها للخبرة التقنية كما أن الابحات لا زالت سارية للوقوف على حيتياثها وإيقاف كل شخص له علاقة بالنازلة.

وفي إطار المجهودات المبذولة من طرف الوحدات التابعة لسرية الدرك الملكي بسطات تم توقيف 30 شخصا كانوا موضوع مذكرات بحث تتعلق بقضايا مختلفــة .

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5