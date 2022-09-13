لتمويل تنمية جهة الشمال الشرقي.. البنك الدولي يقرض المغرب 240 مليون يورو

2022-09-13 / 15:15
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هبة بريس

وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، السيد جيسكو هنتشِل، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 236,7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي.

وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي عقب لقاء بين السيدة فتاح ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 12 إلى 13 شتنبر الجاري.

وأوضح المصدر ذاته، أن وزيرة الاقتصاد والمالية أعربت عن شكرها للبنك الدولي على الدعم والمواكبة، مالية كانت أم تقنية، اللذان تقدمهما هذه المجموعة للمغرب بغية تنفيذ المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية التي تم إطلاقها تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العمومي والاستراتيجيات القطاعية من الجيل الجديد.

ومن جهته، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعلاقات التعاون المتميزة بين البنك الدولي والمغرب، مشددا في هذا الصدد على استعداد البنك لمواصلة دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

من جهة أخرى، جدد الطرفان رغبتهما المشتركة في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر 2023 في مدينة مراكش.

وقد شارك أيضا في هذا اللقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، ومدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي السيد كزافييه ريل، والعديد من كبار المسؤولين الإقليميين بالبنك.

وأشار البلاغ إلى أن البنك الدولي قدم، على هامش هذا الاجتماع، تقريره حول المناخ والتنمية في المغرب، والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، ناقشت السيدتان فتاح وبنعلي مع مسؤولي البنك الدولي، موضوع الخلاصات والاستنتاجات الرئيسية لهذا التقرير.

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‫11 تعليقات

  2. احسن اقتصاد في افريقيا واكبر الاستثمارات لكن الميزانية تسير بالقروض للاسف ماهي فائدة الاستثمارات اذا لم تخلق الثروة..

  3. سيكفيكهم الله وهو السميع العليم؛ عاش الملك وافتخر بذالك ولا عاش من خانه شعارنا الله الوطن الملك..

  4. الله الوطن الملك اصحرء المغربي عاش الملك محمد السادس نصره الله بفضل القيادة الرشيدة..

  7. الحكومة الفاشلة دائمآ تتمنى وقوع ازمات مثل الجفاف الجائحات الازمات الاقتصادية لكي تبرر فشلها وتلجأ الى القروض لاعادة نهبها ..

  8. المشكلة ليست في القرض بل تتجلى في قيمة الفائدة المترتبة عن ذلك مما سيسبب تراجع مستوى النمو الاقتصادي الاعوام القادمة..

  9. ما هي شروط التي قدمها البنك الدولي لاعطاء قرض بهاته القيمة وفي عز الأزمة العالمية ..

  10. قرض مع الشروط سيكلف هذا الجيل والأجيال القادمة الكثير من المعاناة للأسف ..

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