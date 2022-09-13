وجدة .. البرلمانية حورية ديدي تستفسر الوزير حول معايير السلامة المعتمدة بالاحياء الجامعية

هبة بريس : وجدة

راسلت البرلمانية حورية ديدي عن فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول ظروف إيواء الطلبة والطالبات في الأحياء الجامعية ومعايير السلامة المعتمدة.

وحسب المراسلة عبارة عن استفسار شفوي، بأن الحريق الذي اندلع في أحد أجنحة الحي الجامعي بوجدة صبيحة يوم الاثنين 12شتنبر الجاري، والذي خلف وفاة طالب وإصابة العديد من الطلبة الآخرين، فضلا عن الخسائر المادية، أعاد النقاش حول وضعية الأحياء الجامعية، والظروف التي يتم فيها إيواء الطلبة والطالبات، خصوصا على مستوى شروط الصحة والسلامة والحماية من مختلف الحوادث.

وفي الاخير، تستفسر النائبة البرلمانية الوزير المعني، عن التدابير والإجراءات المتخذة لتعزيز منظومة السلامة واليقظة في الأحياء الجامعية وتحسين شروط الإيواء بما ينسجم مع المعايير المعمول بها في هذا الباب.

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