وزير: جمهورية إفريقيا الوسطى تتطلع إلى دعم المغرب في مجال اللامركزية

2022-09-13 / 14:28
0
هبة بريس

أكد وزير الإدارة الترابية واللامركزية والتنمية المحلية بجمهورية إفريقيا الوسطى برونو ياباندي، اليوم الثلاثاء بالرباط، تطلع بلاده إلى دعم المغرب في مجال اللامركزية والتنمية المحلية والجهوية واللاتمركز.

وأبرز ياباندي، في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المغرب أحرز “تقدما مهما” في مجال اللامركزية والتنمية المحلية، مسجلا أن بلاده ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.

وقال إن اللامركزية واللاتمركز والتنمية المحلية والجهوية تمثل التحديات الرئيسية التي تواجهها جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأشار ياباندي إلى أن بلاده ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية لتنظيم الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في يناير المقبل.

وأضاف أنه “لا يمكن لأي بلد أن يتطور إلا من خلال اللامركزية”، مشيدا بالمشاركة النشيطة للمرأة في جميع هيئات المؤسسات الديمقراطية بالمغرب.

كما حرص ياباندي على الإعراب عن امتنان حكومة بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته للتعاون مع جمهورية إفريقيا الوسطى، معبرا عن ارتياحه لجودة العلاقات الثنائية.

وأكد أن “المغرب قدم الكثير من الدعم لجمهورية إفريقيا الوسطى”، مستحضرا إرسال المغرب لوحدة كبيرة في إطار بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، مما ساهم في إرساء الاستقرار في هذا البلد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غوفرين: ادعاءات التحرّش الجنسي هي مجرد اكاذيب جملة وتفصيلا

غوفرين: ادعاءات التحرّش الجنسي هي مجرد اكاذيب جملة وتفصيلا

2022-09-13 / 13:32
Photo of دوكور دارمي و رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية يتباحثان سبل التعاون

دوكور دارمي و رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية يتباحثان سبل…

2022-09-13 / 11:16
Photo of في زيارة غير مسبوقة.. المفتش العام للجيش المغربي يصل إسرائيل

في زيارة غير مسبوقة.. المفتش العام للجيش المغربي يصل…

2022-09-13 / 10:32
Photo of من جديد..الريسوني يتهم الجزائر بإخراج سيناريو “الدولة الصحراوية”

من جديد..الريسوني يتهم الجزائر بإخراج سيناريو “الدولة الصحراوية”

2022-09-12 / 21:28
Photo of الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية فوق طاولة الحكومة

الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية فوق طاولة الحكومة

2022-09-12 / 20:56
Photo of حاملا رسالة الى الملك.. بوريطة يستقبل المبعوث الخاص لرئيس اتحاد جزر القمر

حاملا رسالة الى الملك.. بوريطة يستقبل المبعوث الخاص لرئيس…

2022-09-12 / 19:20
Photo of البلعمشي : ” اتحاد المغرب العربي” منظمة جامدة وبدون فاعلية

البلعمشي : ” اتحاد المغرب العربي” منظمة جامدة وبدون…

2022-09-12 / 18:12
Photo of جون أفريك: “الملك محمد السادس سيحضر شخصيا للقمة العربية بالجزائر”

جون أفريك: “الملك محمد السادس سيحضر شخصيا للقمة العربية…

2022-09-12 / 17:28
Photo of بتعليمات من الملك.. قائد المنطقة الجنوبية يقود وفدا عسكريا هاما إلى إسرائيل

بتعليمات من الملك.. قائد المنطقة الجنوبية يقود وفدا عسكريا…

2022-09-12 / 13:42
Photo of أخنوش يقدم من أكادير حصيلة سنة مراطونية من العمل

أخنوش يقدم من أكادير حصيلة سنة مراطونية من العمل

2022-09-11 / 21:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق