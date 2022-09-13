بلغ 13.2 طن.. ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون بـ47 %

هبة بريس

بلغ حجم صادرات زيت الزيتون 13.200 طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، أي ضعف حجم عام 2021 خلال نفس الفترة، وبقيمة 456 مليون درهم، ما يمثل زيادة قدرها 47 في المائة، وذلك حسبما أفادت به وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأبرزت الوزارة ، في بلاغ لها ، أن “صادرات زيت الزيتون تسجل أداء جيدا خلال عام 2022، ويرجع ذلك أساسا إلى الطلب القوي في الأسواق الدولية الرئيسية”، موضحة أن هذا المنحى للنمو يتعلق بأسواق التصدير الرئيسية، مع تسجيل نمو كبير بشكل خاص في سوق الاتحاد الأوروبي (أي 3,2 مرة في الحجم و3,6 مرات في القيمة).

بالإضافة إلى ذلك، سجلت صادرات زيت ثفل الزيتون زيادة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، بحجم 13.100 طن (×2,4) وبقيمة 212 مليون درهم (× 3,5).

وتجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الوطني من الزيتون للموسم 2021-2022 يقدر بنحو 1,96 مليون طن ، بزيادة 21 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

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