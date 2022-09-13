موازاة وذكرى ميلاد طفلتها.. لطيفة رأفت:”عمري قبلك ليس عمر”

2022-09-13 / 14:43
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نجلاء مزيان

وجهت الفنانة المغربية لطيفة رأفت رسالة لطفلتها ألماس، عبر صفحتها الرسمية بموقع انستقرام، و ذلك بمناسبة ذكرى ميلادها الثالث.

و نشرت رأفت صور من حفل عيد ميلاد نجلتها معلقة عليها :”فرحتي لازم نشاركها معكم، وفرحتي اليوم بعيد ميلاد ألماستي واطفائها لشمعتها الثالثة وسط أهلها وأحبابها وأصدقائها فرحة لا توصف، الله يحفظ وليداتنا ويفرحنا بيهم ونشوفوهم في أعلى وأحسن المراتب “.

و واصلت قائلة:” ثلاث سنوات برفقة حبيبة القلب والروح والعمر، اليوم عمري زادت سنة واليوم أنا في عمري ثلاثة سنوات فقط، عمري قبلك ليس بعمر والحياة بجانبك هي أجمل حياة”.

و اختتمت تدوينتها قائلة:” كل عام وأنت ألماستي الصغيرة التي أعيش من أجلها، كل يوم وأنت بجانبي وأنا جنبك، مثل هذا اليوم أشرقت شمسي بقدومك أميرتي، وتغيرت عندي مفاهيم الحب والسعادة حتى أصبحت كلها تعنيك أنت فقط، نعم أنت فقط سعادتي وحبي وكل حياتي، الله يرضي عليك ابنتي والله يفرحني بك ونشوفك في أعلى وأحسن المراتب بنتي الغالية ألماسة “.

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