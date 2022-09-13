غوفرين: ادعاءات التحرّش الجنسي هي مجرد اكاذيب جملة وتفصيلا

هبة بريس

نفى السفير الإسرائيلي بالمغرب ديفيد غوفرين الاتهامات الموجهة ضده، بالتحرش الجنسي والفساد.

وكتب في تغريدة باللغة العربية على حسابه في تويتر، الثلاثاء: “في أعقاب ما نشرته وسائل الاعلام من ادعاءات كاذبة وافتراءات بشأني، أريد التوضيح بشكل قاطع لا يقبل التأويل”.

وأضاف غوفرين مغردا “إنّ هذه الإشاعات المضللة التي لا أساس لها من الصحة، والتي تسوّقها عناصر صاحبة مصلحة في ما يتعلق بالتحرّش الجنسي، هي مجرد أكاذيب جملة وتفصيلا”.

وأضاف: “إنها افتراءات تم اختراعها للإساءة لي بشكل شخصي، والمسّ بعلاقاتي مع المسؤولين في المملكة المغربية، لن أسمح بذلك”.

ما رأيك؟ المجموع 19 آراء 4 15