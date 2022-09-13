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غوفرين: ادعاءات التحرّش الجنسي هي مجرد اكاذيب جملة وتفصيلا

2022-09-13 / 13:32
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هبة بريس

نفى السفير الإسرائيلي بالمغرب ديفيد غوفرين الاتهامات الموجهة ضده، بالتحرش الجنسي والفساد.

وكتب في تغريدة باللغة العربية على حسابه في تويتر، الثلاثاء: “في أعقاب ما نشرته وسائل الاعلام من ادعاءات كاذبة وافتراءات بشأني، أريد التوضيح بشكل قاطع لا يقبل التأويل”.

وأضاف غوفرين مغردا “إنّ هذه الإشاعات المضللة التي لا أساس لها من الصحة، والتي تسوّقها عناصر صاحبة مصلحة في ما يتعلق بالتحرّش الجنسي، هي مجرد أكاذيب جملة وتفصيلا”.

وأضاف: “إنها افتراءات تم اختراعها للإساءة لي بشكل شخصي، والمسّ بعلاقاتي مع المسؤولين في المملكة المغربية، لن أسمح بذلك”.

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تعليق واحد

  1. السلام
    المغرب يغضب على كل من له علاقة من بعيد او قريب على من يتعامل مع مرتزقة البوليزاريو المزعومة
    هذا يعني ان من حق الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين… ان يغضبوا على كل من يقيم علاقة مع الكيان الصهيوني ويطبع معهم ويعترف بكيانهم الذي اغتصب أرضهم ونساءهم وقتل أطفالهم ونساءهم وشيوخهم …وهدم بيوتهم وهجرهم ووو….حيت يقول الله عز وجل في كتابه: لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.الاية نجانا الله من التار.
    هل لك إجابة عن هذا السؤال. والسلام.

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