الصورة من الارشبف

غوفرين: ادعاءات التحرّش الجنسي هي مجرد اكاذيب جملة وتفصيلا

2022-09-13 / 13:32
0
هبة بريس

نفى السفير الإسرائيلي بالمغرب ديفيد غوفرين الاتهامات الموجهة ضده، بالتحرش الجنسي والفساد.

وكتب في تغريدة باللغة العربية على حسابه في تويتر، الثلاثاء: “في أعقاب ما نشرته وسائل الاعلام من ادعاءات كاذبة وافتراءات بشأني، أريد التوضيح بشكل قاطع لا يقبل التأويل”.

وأضاف غوفرين مغردا “إنّ هذه الإشاعات المضللة التي لا أساس لها من الصحة، والتي تسوّقها عناصر صاحبة مصلحة في ما يتعلق بالتحرّش الجنسي، هي مجرد أكاذيب جملة وتفصيلا”.

وأضاف: “إنها افتراءات تم اختراعها للإساءة لي بشكل شخصي، والمسّ بعلاقاتي مع المسؤولين في المملكة المغربية، لن أسمح بذلك”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير: جمهورية إفريقيا الوسطى تتطلع إلى دعم المغرب في مجال اللامركزية

وزير: جمهورية إفريقيا الوسطى تتطلع إلى دعم المغرب في…

2022-09-13 / 14:28
Photo of دوكور دارمي و رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية يتباحثان سبل التعاون

دوكور دارمي و رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية يتباحثان سبل…

2022-09-13 / 11:16
Photo of في زيارة غير مسبوقة.. المفتش العام للجيش المغربي يصل إسرائيل

في زيارة غير مسبوقة.. المفتش العام للجيش المغربي يصل…

2022-09-13 / 10:32
Photo of من جديد..الريسوني يتهم الجزائر بإخراج سيناريو “الدولة الصحراوية”

من جديد..الريسوني يتهم الجزائر بإخراج سيناريو “الدولة الصحراوية”

2022-09-12 / 21:28
Photo of الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية فوق طاولة الحكومة

الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية فوق طاولة الحكومة

2022-09-12 / 20:56
Photo of حاملا رسالة الى الملك.. بوريطة يستقبل المبعوث الخاص لرئيس اتحاد جزر القمر

حاملا رسالة الى الملك.. بوريطة يستقبل المبعوث الخاص لرئيس…

2022-09-12 / 19:20
Photo of البلعمشي : ” اتحاد المغرب العربي” منظمة جامدة وبدون فاعلية

البلعمشي : ” اتحاد المغرب العربي” منظمة جامدة وبدون…

2022-09-12 / 18:12
Photo of جون أفريك: “الملك محمد السادس سيحضر شخصيا للقمة العربية بالجزائر”

جون أفريك: “الملك محمد السادس سيحضر شخصيا للقمة العربية…

2022-09-12 / 17:28
Photo of بتعليمات من الملك.. قائد المنطقة الجنوبية يقود وفدا عسكريا هاما إلى إسرائيل

بتعليمات من الملك.. قائد المنطقة الجنوبية يقود وفدا عسكريا…

2022-09-12 / 13:42
Photo of أخنوش يقدم من أكادير حصيلة سنة مراطونية من العمل

أخنوش يقدم من أكادير حصيلة سنة مراطونية من العمل

2022-09-11 / 21:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق