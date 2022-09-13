مكناس.. توقيف 3 أشخاص وحجز ازيد من 1300 قرص مخدر

2022-09-13 / 13:02
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و40، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة بالقرب من محطة الأداء بالطريق السيار، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة نفعية قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضع لها أحدهم عن حجز 1340 قرص طبي مخدر، قبل أن تظهر عملية تنقيطهم بقواعد معطيات الأمن الوطني أن من بينهم مشتبها فيه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في جريمة مالية.

وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

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