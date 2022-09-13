في ذكرى ميلادها الثلاثين…عمر بلمير يفاجئ شقيقته رجاء

نجلاء مزيان

حرص الفنان المغربي عمر بلمير على الإحتفال بذكرى ميلاد شقيقته رجاء، بطريقة مميزة، كما فاجأها بهدية فاخرة.

و حرص بلمير على إقامة حفل كبير بأحد القاعات بمدينة الدار البيضاء، حيث دعى مجموعة من الفنانين و مشاهير السوشل ميديا.

و في الأخير فاجأ عمر شقيقته بمناسبة ذكرى ميلادها الثلاثين، بهدية ثمينة و هي سيارة حمراء بالإضافة إلى هدايا أخرى .

و في سياق متصل كتبت رجاء عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام تدوينة جاءت كالتالي:”ثلاثين سنة فرح ، رقم متفائلة فيه خير بإذن الله ، و رقم مميز جدا”.

و أضافت:” كنشكر على المفاجأة لي كانت أكثر من مميزة بوجود صحابي اللي دوما حدايا سند كعائلة و فرحوني ، لصحابي بحضورهم كاملين فهاد الليلة واحد واحد ،و شكر خاص ل صحابي على الهدية اللي مكنتش متوقعاها شكرا ليكم من القلب ، نتوما خوتي ماشي صحابي كنبغيكم”.

و اختتمت قائلة:” و الشكر الأكتر من الخاص لجمهوري و عائلتي لي نتوما السند الديالي على رسائلكم الأكتر من الرائعة أحبكم”.

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