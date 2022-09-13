دوكور دارمي و رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية يتباحثان سبل التعاون

هبة بريس

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أجرى الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الأول حول الابتكار في المجال العسكري، مباحثات اليوم الثلاثاء 13 شتنبر مع الجنرال دوكور دارمي أفيف كوخافي، رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية ، وذلك وفق بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وأوضح المصدر ذاته أنه ، خلال هذه المباحثات ، تطرق المسؤولان للقضايا ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما سبل تعزيز التعاون بين الجيشين وتوسيعه ليشمل مجالات التكنولوجيا والابتكار .

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