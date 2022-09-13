في زيارة غير مسبوقة.. المفتش العام للجيش المغربي يصل إسرائيل

2022-09-13 / 10:32
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هبة بريس

بدأ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بلخير الفاروق، زيارة غير مسبوقة إلى إسرائيل.

وجرت مراسم استقبال رسمية للمسؤول المغربي في مقر قيادة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في مدينة تل أبيب، وسط البلاد.

وكان رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي في استقبال المسؤول المغربي، الذي وصل إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر عسكري دولي يُنظّمه الجيش الإسرائيلي حول التجديد والتحديث العسكري.

وبثّ الجيش الإسرائيلي على منصاته في شبكات التواصل الاجتماعي مراسم الاستقبال التي شملت عزف النشيدين الوطنيَين الإسرائيلي والمغربي، واستعراض حرس الشرف.

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‫3 تعليقات

  1. زيارة موفقة ان شاء الله. لا تريد حضور القمة العربية المعقدة في دولة الشىر

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