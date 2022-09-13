قناة عبرية: لابيد يتدخل في قضية “تحرش السفير الإسرائيلي بمغربيات”

هبة بريس

قالت قناة عبرية رسمية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الخارجية يائير لابيد تدخل في قضية سفير تل أبيب لدى الرباط المتهم بما في ذلك بالتحرش بنساء مغربيات.

وأضافت قناة “كان” التابعة لهيئة البث أن لابيد اتصل اليوم بمدير عام وزارة الخارجية ألون أوشفيز، وطلب إطلاعه على ما فعلته الوزارة بشأن الشكاوى التي وردت في الأشهر الأخيرة ضد السفير إسرائيل لدى المغرب دافيد غوفرين.

وقال لابيد لمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه يرحب بقرار إعادة السفير إلى إسرائيل لحين انتهاء التحقيقات في وزارة الخارجية.

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