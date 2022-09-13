قناة عبرية: لابيد يتدخل في قضية “تحرش السفير الإسرائيلي بمغربيات”
هبة بريس
قالت قناة عبرية رسمية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الخارجية يائير لابيد تدخل في قضية سفير تل أبيب لدى الرباط المتهم بما في ذلك بالتحرش بنساء مغربيات.
وأضافت قناة “كان” التابعة لهيئة البث أن لابيد اتصل اليوم بمدير عام وزارة الخارجية ألون أوشفيز، وطلب إطلاعه على ما فعلته الوزارة بشأن الشكاوى التي وردت في الأشهر الأخيرة ضد السفير إسرائيل لدى المغرب دافيد غوفرين.
وقال لابيد لمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه يرحب بقرار إعادة السفير إلى إسرائيل لحين انتهاء التحقيقات في وزارة الخارجية.
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11 تعليقات
لابد لوضع حد لهذا السلوك البشري الخطير حتى لا تتطور الامور مستقبلا..
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي جميع بقاع العالم..
شرف المغربيات هو شرف كل العرب..
يوجدفي المغرب رجال شرفاء وهو الخيط الرفيع اللذي نعتز به..
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي حسبنا الله ونعم الوكيل..
وتبقى المبادئ والاخلاق هي نظام تقدم الامم ..
نتمنى فتح تحقيق في قضية التحرش التي شغلت الرأي العام والدولية وان يتم معاقبة المتورطين..
التحرش ظاهرة خطيرة عالمية تهدد الأخلاق وتحطم معنويات النساء واخلقياتها..
نتمنى رد الاعتبار للنساء اللتي تعرضن التحرش وان يقدم لهن اعتذار رسمي ..
على مسؤولي البلدين المغربي والاسرائيلي مناقشة هذا الملف الساخن وان لا يكرر هذا العمل الشانع الذي يسيىء لعلاقة البلدين..
كونها فضيحة مزدوجة أخلاقية و خيانة الأمانة بإخفاءهدية رسمية و حيازتها بصفة شخصية ،هذا أمر لا شك فيه ،لكن ما يزعج حقا و مع كامل الأسف في هذا الملف هو الصمت المطبق و كأن الجميع من مؤسسات التي يجب أن تحرك المتابعة أو جمعيات المجتمع المدني التي تدافع عن كرامة النساء ،قد ابتلعت السنتها في حين نرى أن تدخل جهات التحقيق و القضاء الإسرائيلي يشتغل بكل طلاقة في إطار دوره في فرض احترام القانون من طرف الجميع لأنه لا أحد فوق القانون و هذا على يقظة هذا الأخير و على الصورة التي يعطيها لبلده.