الصورة من الارشيف

طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-13 / 09:08
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، نزول أمطار بالبوغاز واللوكوس والأطلس المتوسط والسهول الشمالية ووسط وأقصى الجنوب، في حين ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالواجهة المتوسطية والريف والمنطقة الشرقية والسايس.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية مصحوبة بقطرات متفرقة بالمناطق الشمالية الغربية للأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق المنطقة الشرقية والأطلس والسايس، حيث ستكون مصحوبة بتناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و19 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 24 و32 درجة بالمنطقة الشرقية وبالجنوب-الشرقي للمملكة، وكذا بالشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون عموما ما بين 19 و24 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا في مجموع أرجاء المملكة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. البرلمانية حورية ديدي تستفسر الوزير حول معايير السلامة المعتمدة بالاحياء الجامعية

وجدة .. البرلمانية حورية ديدي تستفسر الوزير حول معايير…

2022-09-13 / 14:40
Photo of مكناس.. توقيف 3 أشخاص وحجز ازيد من 1300 قرص مخدر

مكناس.. توقيف 3 أشخاص وحجز ازيد من 1300 قرص…

2022-09-13 / 13:02
Photo of تفاصيل جريمة قتل ببرشيد والمشتبه فيه يسلم نفسه لأمن انزكان

تفاصيل جريمة قتل ببرشيد والمشتبه فيه يسلم نفسه لأمن…

2022-09-13 / 12:46
Photo of الدرك الملكي ببرشيد يسابق الزمن لفك لغز جريمة قتل

الدرك الملكي ببرشيد يسابق الزمن لفك لغز جريمة قتل

2022-09-13 / 10:51
Photo of وزير الفلاحة: تطوير القطاع الفلاحي رهين بتكوين جيد

وزير الفلاحة: تطوير القطاع الفلاحي رهين بتكوين جيد

2022-09-13 / 10:06
Photo of 89% من الأشخاص يعتبرون أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كنمط جديد للعمل بالمغرب

89% من الأشخاص يعتبرون أن العمل عن بعد سيفرض…

2022-09-13 / 09:41
Photo of قناة عبرية: لابيد يتدخل في قضية “تحرش السفير الإسرائيلي بمغربيات”

قناة عبرية: لابيد يتدخل في قضية “تحرش السفير الإسرائيلي…

2022-09-13 / 09:17
Photo of فاس.. إيقاف شقيقين بتهمة ترويج المخدرات

فاس.. إيقاف شقيقين بتهمة ترويج المخدرات

2022-09-12 / 23:42
Photo of 81 % من المغاربة مع العمل عن بعد لتوفيره الوقت والمال

81 % من المغاربة مع العمل عن بعد لتوفيره…

2022-09-12 / 22:16
Photo of بايتاس : “تحديات” تفرض التفكير في مشاريع لتحلية مياه البحر

بايتاس : “تحديات” تفرض التفكير في مشاريع لتحلية مياه…

2022-09-12 / 18:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق