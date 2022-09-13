طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، نزول أمطار بالبوغاز واللوكوس والأطلس المتوسط والسهول الشمالية ووسط وأقصى الجنوب، في حين ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالواجهة المتوسطية والريف والمنطقة الشرقية والسايس.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية مصحوبة بقطرات متفرقة بالمناطق الشمالية الغربية للأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق المنطقة الشرقية والأطلس والسايس، حيث ستكون مصحوبة بتناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و19 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 24 و32 درجة بالمنطقة الشرقية وبالجنوب-الشرقي للمملكة، وكذا بالشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون عموما ما بين 19 و24 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا في مجموع أرجاء المملكة.

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