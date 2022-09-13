جيهان الكيداري تعلن دخولها القفص الذهبي

نجلاء مزيان

شاركت الفنانة المغربية جيهان الكيداري، محبيها و متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، خبر دخولها القفص الذهبي.

و نشرت بطلة سلمات ابو البنات، صور لها من حفل عقد قرانها، الذي اقتصر على العائلة و بعض من المقربين، معلقة عليها :” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات”.

و فور إعلانها خبر الزواج، تهاطلت عليها تعاليق التهاني و التبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

و يشار أن جيهان حرصت على عدم الافصاح عن هوية زوجها، فيما كشفت مصادر هبة بريس أن العريس هو رجل أعمال، يمتلك مقاهي و مطاعم بالاضافة إلى “صالون” معروف بمدينة الدار البيضاء.

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