جيهان الكيداري تعلن دخولها القفص الذهبي
نجلاء مزيان
شاركت الفنانة المغربية جيهان الكيداري، محبيها و متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، خبر دخولها القفص الذهبي.
و نشرت بطلة سلمات ابو البنات، صور لها من حفل عقد قرانها، الذي اقتصر على العائلة و بعض من المقربين، معلقة عليها :” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات”.
و فور إعلانها خبر الزواج، تهاطلت عليها تعاليق التهاني و التبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.
و يشار أن جيهان حرصت على عدم الافصاح عن هوية زوجها، فيما كشفت مصادر هبة بريس أن العريس هو رجل أعمال، يمتلك مقاهي و مطاعم بالاضافة إلى “صالون” معروف بمدينة الدار البيضاء.
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10 تعليقات
الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمنى لكما حياة موفقة و جدية فا لزواج يحتاج الانضباط الاحترام و الوفاء ..
الف مبروك زواج سعيد ..
نتمنى لك السعادة بالخير والذرية الصالحة ان شاء الله..
الف مبروك بالرفه والبنون ..
مبروك ونتمنى الخير للجميع ان شاء الله..
ادام الله علينا وعليكم السعادة والهناء والخير..
الزواج مؤسسة تحتاج لشخصين يتقاسمان الحياة بينهم بالقناعة والاحترام المتبادل بينهم.
الف مبروك بدوام الصحة والعافية والرفه ..
مبروك .اللهم اصلح شبابنا واهديهم الى الخير ..
اللهم يسر ولا تعسر يارب العالمين اللهم اصلحهم جميعا فالزواج يحتاج الصبر وتحدي الحياة . الف مبروك..