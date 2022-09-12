وجدة .. وفاة احد الطلبة ضحايا حريق الحي الجامعي متأثرا بحروقه

توفي الطالب حسام بودهان، متأثرا بحروقه وهو أحد الطلبة الذي تم نقله على وجه الاستعجال للدار البيضاء عبر مروحية للدرك الملكي بعد زوال اليوم من المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، على خلفية الحريق الذي نشب في أحد أجنحة الحي الجامعي محمد الأول بوجدة.

ونعى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجامعة محمد الأول بوجدة بالنيابة، أصالة عن نفسه و نيابة عن أطر الكلية التربوية و الادارية و طلبتها، بأحر التعازي والمواساة لكافة عائلته راجين لهم جميعا جميل الصبر وحسن السلوان وللمرحوم الرحمة والمغفرة، سائلين المولى عز و جل ان يتقبله مع النبيين والصديقين الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا،

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