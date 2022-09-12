وجدة .. وفاة احد الطلبة ضحايا حريق الحي الجامعي متأثرا بحروقه

2022-09-12 / 23:20
3

توفي الطالب حسام بودهان، متأثرا بحروقه وهو أحد الطلبة الذي تم نقله على وجه الاستعجال للدار البيضاء عبر مروحية للدرك الملكي بعد زوال اليوم من المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، على خلفية الحريق الذي نشب في أحد أجنحة الحي الجامعي محمد الأول بوجدة.

ونعى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجامعة محمد الأول بوجدة بالنيابة، أصالة عن نفسه و نيابة عن أطر الكلية التربوية و الادارية و طلبتها، بأحر التعازي والمواساة لكافة عائلته راجين لهم جميعا جميل الصبر وحسن السلوان وللمرحوم الرحمة والمغفرة، سائلين المولى عز و جل ان يتقبله مع النبيين والصديقين الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا،

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جريمة قتل بشعة بفاس .. شاب يدبج زوجة أخيه بمنطقة زواغة

جريمة قتل بشعة بفاس .. شاب يدبج زوجة أخيه…

2022-09-12 / 23:06
Photo of “الدرون” ينهي حياة شخصين في المنطقة العازلة

“الدرون” ينهي حياة شخصين في المنطقة العازلة

2022-09-12 / 22:37
Photo of مروحية الدرك الملكي تنقل مصابي حريق الحي الجامعي لوجدة نحو الدار البيضاء

مروحية الدرك الملكي تنقل مصابي حريق الحي الجامعي لوجدة…

2022-09-12 / 17:25
Photo of سلطات وجدة: إخماد حريق الحي الجامعي و إسعاف 24 طالب بالمستعجلات

سلطات وجدة: إخماد حريق الحي الجامعي و إسعاف 24…

2022-09-12 / 14:13
Photo of وجدة.. حريق بالحي الجامعي يخلف خمسة طلبة مصابين في حالة حرجة

وجدة.. حريق بالحي الجامعي يخلف خمسة طلبة مصابين في…

2022-09-12 / 13:22
Photo of بعد سرقتها لجد زوجها بالسلاح الأبيض.. أمن الناظور يعتقل شابة تتزعم عصابة

بعد سرقتها لجد زوجها بالسلاح الأبيض.. أمن الناظور يعتقل…

2022-09-12 / 09:06
Photo of شفشاون ..العثور على جثة شاب تطفو فوق مياه “واد القنار “

شفشاون ..العثور على جثة شاب تطفو فوق مياه “واد…

2022-09-10 / 19:17
Photo of الداخلة : اندلاع حريق ضخم بوحدة صناعية لتجميد المنتوجات البحرية

الداخلة : اندلاع حريق ضخم بوحدة صناعية لتجميد المنتوجات…

2022-09-08 / 17:08
Photo of شفشاون.. شاطئ السطيحات يلفظ أعضاء بشرية

شفشاون.. شاطئ السطيحات يلفظ أعضاء بشرية

2022-09-08 / 16:20
Photo of طنجة ..بائع متجول يضرم النار في نفسه

طنجة ..بائع متجول يضرم النار في نفسه

2022-09-07 / 19:56

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق