جريمة قتل بشعة بفاس .. شاب يدبج زوجة أخيه بمنطقة زواغة

هبة بريس _ فاس

اهتزت منطقة زواغة بفاس ، زوال اليوم الاثنين 12 شتنبر الجاري، على وقع جريمة قتل بشعة ، راح ضحية هذه الواقعة سيدة متزوجة.

وحسب المعطيات المتوفرة من عين المكان ، و استنادا إلى شهود عيان، فإن أحد الأشخاص، لأسباب لا تزال مجهولة، قام بالإعتداء على زوجة أخيه بالسلاح الأبيض تاركا إياها في بركة من الدماء.

هذا وفور علمها بالنازلة، حلت على الفور مختلف السلطات المحلية والأمنية للقيام بالمتعين.حيث تم فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على أسبابه و حيثيات هذه الواقعة

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