“الدرون” ينهي حياة شخصين في المنطقة العازلة

قالت مصادر صحفية موريتانية “أن موريتانيين اثنين من المنقبين عن الذهب، لقيا حتفهما اليوم الاثنين، وأصيب آخر في قصف بطائرة “درون” في المنطقة العازلة بالصحراء”

وأضافت المصادر ذاتها، أنه لم تُعرف الجهة التي قامت بالقصف، ولم تُعلق السلطات الموريتانية على هذا الحادث.

وتواجدت سيارة الضحايا بمنطقة مأهولة بالمنقبين عن الذهب عندما استهدفها صاروخ أطلقته طائرة مسيرة

وقد تم نقل المصاب إلى داخل الأراضي الموريتاني

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0