الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية فوق طاولة الحكومة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا لوزير التجهيز والماء حول “الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة”، يليه عرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023”.
وأضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بالملك الخاص للدولة، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والثاني بتحديد عدد اللجن الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصاتها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
7 تعليقات
الحكومة الحالية جات فواحد الأزمة الي العالم بأسره كيعيشها مثلها ولكن رغم ذلك لا يمكن أن ننكر بأنها كتقوم بمجهودات جبارة من التخفيف من حدة هاذ الأزمة على المواطن.
الحكومة المغربية تعرف دينامية مستمرة والعمل على تحقيق الأفضل رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والانتقادات الموجهة له ونتماو المزيد من العمل من اجل البرهنة على ذلك
كان من الجدير ان تقول “برئاسة اخنتوش.. انعقاد مجلس الشفارة ….
يمكن الخميس تحل المشاكل وتعود الحياة الى طبيعتها انشالله
لم نعد نعرف ماذا نحارب الغلاء ام الغباء ام البلاء ام الوباء. أم قلة الحياء…!! حسبنا الله ونعم الوكيل و لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
#7dh_Gazoil
#8dh_Essence
#Dégage_Akhannouch
ماالمهم ان انعقد المجلس ام لا لاشيء يتغير حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
اخنوش ارحل