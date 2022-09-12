مجلس الحكومة

الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية فوق طاولة الحكومة

2022-09-12 / 20:56
0
هبة بريس _ الرباط

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا لوزير التجهيز والماء حول “الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة”، يليه عرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023”.

وأضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بالملك الخاص للدولة، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والثاني بتحديد عدد اللجن الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصاتها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حاملا رسالة الى الملك.. بوريطة يستقبل المبعوث الخاص لرئيس اتحاد جزر القمر

حاملا رسالة الى الملك.. بوريطة يستقبل المبعوث الخاص لرئيس…

2022-09-12 / 19:20
Photo of البلعمشي : ” اتحاد المغرب العربي” منظمة جامدة وبدون فاعلية

البلعمشي : ” اتحاد المغرب العربي” منظمة جامدة وبدون…

2022-09-12 / 18:12
Photo of جون أفريك: “الملك محمد السادس سيحضر شخصيا للقمة العربية بالجزائر”

جون أفريك: “الملك محمد السادس سيحضر شخصيا للقمة العربية…

2022-09-12 / 17:28
Photo of بتعليمات من الملك.. قائد المنطقة الجنوبية يقود وفدا عسكريا هاما إلى إسرائيل

بتعليمات من الملك.. قائد المنطقة الجنوبية يقود وفدا عسكريا…

2022-09-12 / 13:42
Photo of أخنوش يقدم من أكادير حصيلة سنة مراطونية من العمل

أخنوش يقدم من أكادير حصيلة سنة مراطونية من العمل

2022-09-11 / 21:08
Photo of تجديد الثقة في الغلبزوري على رأس حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشمال

تجديد الثقة في الغلبزوري على رأس حزب الأصالة والمعاصرة…

2022-09-11 / 19:29
Photo of لحضور مؤتمر “الابتكار العملياتي”..الجنرال فاروق بلخير يزور اسرائيل لأول مرة

لحضور مؤتمر “الابتكار العملياتي”..الجنرال فاروق بلخير يزور اسرائيل لأول…

2022-09-11 / 18:38
Photo of اتفاقية الغاء التأشيرة بين الطوغو والمغرب تدخل حيز التنفيذ

اتفاقية الغاء التأشيرة بين الطوغو والمغرب تدخل حيز التنفيذ

2022-09-11 / 17:03
Photo of بوسعيد: تفاؤلنا كبير بنجاح الحكومة في أوراشها الإصلاحية

بوسعيد: تفاؤلنا كبير بنجاح الحكومة في أوراشها الإصلاحية

2022-09-11 / 15:33
Photo of قياديو الأحرار ..المغرب نجح في تدبير الأزمة رغم المناخ الاقتصادي الصعب

قياديو الأحرار ..المغرب نجح في تدبير الأزمة رغم المناخ…

2022-09-11 / 12:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق