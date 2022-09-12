تونس تستفيد إلى حد كبير من اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب
تشير أحدث البيانات المغربية لعام 2021 حول حجم التبادل التجاري بين المغرب وتونس إلى أن واردات المغرب من تونس بلغت 2.28 مليار درهم (215.7 مليون دولار)، مقابل صادرات تقدر بنحو 1.3 مليار درهم (123 مليون دولار). وتعد التمور أحد أبرز واردات المغرب من تونس.
وفي عام 2019، استورد المغرب من تونس 33 ألف طن من التمور، ليكون بذلك أول مستورد للتمور التونسية، تليه إسبانيا بتسعة آلاف و500 طن، والجزائر. وفي عام 2021، تراجعت واردات المغرب من التمور التونسية إلى نحو 20 ألف طن من التمور التونسية.
وحافظ المغرب رغم ذلك على تصدره قائمة البلدان الأكثر استيرادا للتمور التونسية. وتصدر تونس تصدر نحو 120 ألف طن من التمور سنوياً إلى 73 دولة.
ومنذ توقيع اتفاقية أكادير لإنشاء منطقة تجارة حرة بين المغرب وتونس والأردن ومصر، أصبح المغرب المستورد المغاربي الرائد للمنتجات التونسية.
وتغطي صادرات المغرب إلى تونس نحو نصف وارداته منها، ما يعني أن تونس تستفيد إلى حد كبير من اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب.
10 تعليقات
ومع ذلك لم تحسن تونس إختيار الحليف الأنسب لتنظم لصفه.
يجب الا تكون هناك مقاطعة اقتصادية للتونس لان الجنرالات الجزاءير سوف يستغلون الفرصة يجب ان تقرب للاحزاب التونسية اما الرءيس مجرد دمية في يدي الجنرالات الجزاءير .
عندهوم غير الهريسة
شنو كتقصدو ب كلمة تونس عمرني سمعت بها
#نعم لمقاطعة المنتوجات التونسية
نعم لمقاطعة كل ما يأتي من تونس ونعم اللحاق الصاع صاعين بتونس والجزائر وكل أعداء الوطن. عاش شعارنا الخالد الله الوطن الملك
نعم المقاطعة المنتوجات التونسية ولمن اساء لبلادي والصحراء المغربية
نعم والف نعم لمقاطعة المنتوجات التونسية يجب الغاء الاتفاقية التبادل الحر وشكرا.
ما باقي نشري حتى شي قرينة كحلة من انتاج التوانسة
نعم المقاطعة المنتجات التونسية