إيرادات الجمارك في شهر غشت بلغ 56 مليار درهم

2022-09-12 / 19:42
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هبة بريس _ الرباط

بلغ صافي الإيرادات الجمركية ما يقرب من 56.35 مليار درهم في نهاية غشت 2022، بتسجيل ارتفاع بنسبة 23.1٪ مقارنة بمستواها خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك حسب الخزينة العامة للمملكة (TGR).

وذكرت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة المتعلقة بإحصائيات المالية العامة، أن هذه الإيرادات، والتي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة، تأخذ بعين الاعتبار استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة البالغة 178 مليون درهم في نهاية غشت 2022 .

وفي التفاصيل، بلغ صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية في نهاية شهر غشت المنصرم 9.176 مليارات درهم ، بزيادة 21.6٪

كما ارتفع صافي الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 33.2٪ إلى حوالي 36.45 مليار درهم.

وأفادت الخزينة أيضا أن ضريبة القيمة المضافة على منتجات الطاقة قد زادت بنسبة 98.4٪ وعلى المنتجات الأخرى بنسبة 21.1٪.

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‫6 تعليقات

  2. المود المستوردة كتباع بكثر من الناص تمان باش مشرية مول الحانوت كيربح درهم فالحجة احتكار الشعب المغربي

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