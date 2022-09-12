حاملا رسالة الى الملك.. بوريطة يستقبل المبعوث الخاص لرئيس اتحاد جزر القمر

هبة بريس _ الرباط

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، المبعوث الخاص لرئيس اتحاد جزر القمر، السفير محمد كعبي اليشروت، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال السيد كعبي اليشروت في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع ناصر بوريطة إنه “يحمل رسالة من فخامة الرئيس غزالي عثماني إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.

واغتنم المسؤول القمري هذه المناسبة ليعبر عن شكره لحسن الضيافة “العريقة” التي تميز المغرب، وكذا للاستقبال “الأخوي والحار” الذي خصص له، واصفا العلاقات بين البلدين بـ “الممتازة والاستثنائية”.

كما أعرب محمد كعبي اليشروت عن أفضل المتمنيات “لهذا البلد الشقيق الذي يدعمنا في كافة المجالات، ونحن ممتنون للغاية للدعم الذي يقدمه المغرب لجزر القمر”.

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