تستورد من امريكا وروسيا .. إسبانيا تقلص اعتمادها على الغاز الجزائري
اطلالة على الاحصائيات المتعلقة بواردات إسبانيا من الغاز خلال شهر غشت الماضي، تؤكد ان اسبانيا قلصت من اعتمادها على الغاز الجزائري
وكشفت الاحصائيات ان إسبانيا قلصت من استيرادها للغاز الجزائري، مقابل ارتفاع متواصل في الاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية وتضاعف استيراد الغاز من روسيا.
ووبلغة الارقام ؛ قالت وكالة أوروبا بريس إن واردات إسبانيا من الغاز الجزائري خلال غشت الماضي تراجعت بنسبة 34,8 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين عرفت الواردات الإسبانية من الغاز الروسي أكبر ارتفاع نسبي خلال هذا الشهر حيث تجاوز الارتفاع نسبة 102,19 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2021.
ووفق ذات المصدر، فإن الولايات المتحدة لازالت مستمرة على رأس أكبر موردي إسبانيا بالغاز خلال غشت، مثلما كان عليه الحال في الشهور الأخيرة، حيث بلغت نسبة الارتفاع إلى أكثر من 92 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
11 تعليقات
سيكون هناك بدائل الغاز الجزائري والروسي في حالة عدم تسوية الوضع..
المغرب سيبدأ في تصدير الغاز بعد ثلاث سنوات نتمنى ذالك وان يعم الخير على منطقتنا..
اللهم أعز بلادنا و بلاد المسلمين أجمعين ..
كيف يعقل لبلد غني بالغاز تحكمه عصابة العسكر
لا يعرف كيف يتصرف مع زبناءه مثل اسبانيا في الضروف الصعبة لان الحكومة الجزائرية فاشلة..
المتضرر الحقيقي هو النضام العسكري و ليس اسبانيا ..
لا حاجة لنا في دول مجاورة لا تريد يد المساعدة لبعضنا والتعاون في ما بيننا .
سيغرق نظام المخزن في الديون وانتشر الجريمة وارتفع البطالة في الجزائر نتيجة سوء التدبير لملف المحروقات..
نتمنى ان يرجع السلام والهدوء للدول التي تتعارك حاليا فهي السبب في ارتفاع اسعار البترول الدولية والمواد الغذائية..كالقمح ..
المغرب قريبا سيصبح من البلدان المصدرة للغاز الطبيعي البلدان الأوروبية..
تعتبر سياسة الجزائر المحرك الرئيسي في تنمية اقتصادها مع باقي الدول وبما أنها تنهج سياسة فاشلة فإن معاملاتها الإقتصادية ستعرف تراجعا.
اذن هذا يذل على أن اسبانيا داهبة إلى الاستغناء كلي عن غاز الجزاىر الذي قالت عنه سابقا بأنه ليس بالجديد مما دفع اسبانيا الى تغيير وجهتها من مواردها من الغاز من الجزاىر الى امريكا ودول اخرى بذلك ستكون الجزاىر الخاسر الأكبر ان صح ذلك