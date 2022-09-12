تستورد من امريكا وروسيا .. إسبانيا تقلص اعتمادها على الغاز الجزائري

هبة بريس _ الرباط

اطلالة على الاحصائيات المتعلقة بواردات إسبانيا من الغاز خلال شهر غشت الماضي، تؤكد ان اسبانيا قلصت من اعتمادها على الغاز الجزائري

وكشفت الاحصائيات ان إسبانيا قلصت من استيرادها للغاز الجزائري، مقابل ارتفاع متواصل في الاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية وتضاعف استيراد الغاز من روسيا.

ووبلغة الارقام ؛ قالت وكالة أوروبا بريس إن واردات إسبانيا من الغاز الجزائري خلال غشت الماضي تراجعت بنسبة 34,8 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين عرفت الواردات الإسبانية من الغاز الروسي أكبر ارتفاع نسبي خلال هذا الشهر حيث تجاوز الارتفاع نسبة 102,19 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2021.

ووفق ذات المصدر، فإن الولايات المتحدة لازالت مستمرة على رأس أكبر موردي إسبانيا بالغاز خلال غشت، مثلما كان عليه الحال في الشهور الأخيرة، حيث بلغت نسبة الارتفاع إلى أكثر من 92 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

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