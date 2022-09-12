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تستورد من امريكا وروسيا .. إسبانيا تقلص اعتمادها على الغاز الجزائري

2022-09-12 / 18:58
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هبة بريس _ الرباط

اطلالة على الاحصائيات المتعلقة بواردات إسبانيا من الغاز خلال شهر غشت الماضي، تؤكد ان اسبانيا قلصت من اعتمادها على الغاز الجزائري

وكشفت الاحصائيات ان إسبانيا قلصت من استيرادها للغاز الجزائري، مقابل ارتفاع متواصل في الاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية وتضاعف استيراد الغاز من روسيا.

ووبلغة الارقام ؛ قالت وكالة أوروبا بريس إن واردات إسبانيا من الغاز الجزائري خلال غشت الماضي تراجعت بنسبة 34,8 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين عرفت الواردات الإسبانية من الغاز الروسي أكبر ارتفاع نسبي خلال هذا الشهر حيث تجاوز الارتفاع نسبة 102,19 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2021.

ووفق ذات المصدر، فإن الولايات المتحدة لازالت مستمرة على رأس أكبر موردي إسبانيا بالغاز خلال غشت، مثلما كان عليه الحال في الشهور الأخيرة، حيث بلغت نسبة الارتفاع إلى أكثر من 92 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

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‫10 تعليقات

  2. المغرب سيبدأ في تصدير الغاز بعد ثلاث سنوات نتمنى ذالك وان يعم الخير على منطقتنا..

  4. كيف يعقل لبلد غني بالغاز تحكمه عصابة العسكر
    لا يعرف كيف يتصرف مع زبناءه مثل اسبانيا في الضروف الصعبة لان الحكومة الجزائرية فاشلة..

  6. لا حاجة لنا في دول مجاورة لا تريد يد المساعدة لبعضنا والتعاون في ما بيننا .

  7. سيغرق نظام المخزن في الديون وانتشر الجريمة وارتفع البطالة في الجزائر نتيجة سوء التدبير لملف المحروقات..

  8. نتمنى ان يرجع السلام والهدوء للدول التي تتعارك حاليا فهي السبب في ارتفاع اسعار البترول الدولية والمواد الغذائية..كالقمح ..

  9. المغرب قريبا سيصبح من البلدان المصدرة للغاز الطبيعي البلدان الأوروبية..

  10. تعتبر سياسة الجزائر المحرك الرئيسي في تنمية اقتصادها مع باقي الدول وبما أنها تنهج سياسة فاشلة فإن معاملاتها الإقتصادية ستعرف تراجعا.

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