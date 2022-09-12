مصطفى بيتاس

بايتاس : “تحديات” تفرض التفكير في مشاريع لتحلية مياه البحر

2022-09-12 / 18:46
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هبة بريس _ الرباط

قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، السبت بأكادير، إن مجموعة من التحديات خاصة ما يرتبط بشح التساقطات تفرض التفكير في مشاريع لتحلية مياه البحر لاستعمالها في الشرب والفلاحة والسياحة، منوها في سياق آخر بنجاح الشبيبة التجمعية في تنظيم الجامعة الصيفية.

وأكد مصطفى بايتاس في مداخلته في ورشة حول “التحديات العالمية ورهان الدولة الاجتماعية”، على هامش الدورة الرابعة للجامعة الصيفية لشباب الأحرار، المنعقدة بمدينة أكادير، أن الأزمات التي يعرفها العالم اليوم مرتبطة بضعف الديمقراطية على الصعيد الدولي، وزاد من حدتها تنامي الشعبوية وبروز القيادات الفردية، مما أدى إلى تقليص هامش الديمقراطية.

وأضاف عضو المكتب السياسي أن جميع الدول التي تؤثر عالميا تعيش اليوم ديمقراطية هشة، مشددا على أنه لا أمل في عودة الاستقرار الاقتصادي إذا لم نعالج الوضع الديمقراطي.

وأشار إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي يعرفها العالم والمغرب، يجب التفكير في مجموعة من البدائل لمجموعة من التحديات، خاصة ما يرتبط بشح التساقطات المطرية، مما يفرض ضرورة التفكير في مشاريع لتحلية مياه البحر، لاستعماله في الشرب والسياحة والفلاحة، إضافة إلى ضرورة الاستثمار في الطاقات المتجددة لضمان الاستقلالية الطاقية.

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‫5 تعليقات

  1. في ظل التوقعات المناخية والتي تنذر بإمكانية حدوث جفاف في السنين المقبلة فإن التفكير في اعتماد حلول بديلة كتحلية مياه البحار تعتبر ناجعة وذكية

  2. تحية للسيد الوزير مصطفى بيتاس الرجل الذي جلد الخصوم بعمله وديناميته الخاصة

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