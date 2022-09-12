تأجيل محاكمة الناشطة سعيدة العلمي إلى 14 شتنبر

هبة بريس _ الرباط

اجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الناشطة والمدونة سعيدة العلمي إلى غاية 14 شتنبر الجاري.

وانطلقت جلسات استئناف الحكم الابتدائي في حق المدونة سعيدة العلمي في 13 يوليوز الماضي، وسط احتجاج نشطاء وحقوقيين ومطالب بإطلاق سراحها.

وأدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، في أبريل الماضي، الناشطة والمدونة سعيدة العلمي بالحبس سنتين نافذتين، و5000 درهم غرامة.

وتتابع الاخيرة باهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”

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