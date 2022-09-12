تأجيل محاكمة الناشطة سعيدة العلمي إلى 14 شتنبر
هبة بريس _ الرباط
اجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الناشطة والمدونة سعيدة العلمي إلى غاية 14 شتنبر الجاري.
وانطلقت جلسات استئناف الحكم الابتدائي في حق المدونة سعيدة العلمي في 13 يوليوز الماضي، وسط احتجاج نشطاء وحقوقيين ومطالب بإطلاق سراحها.
وأدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، في أبريل الماضي، الناشطة والمدونة سعيدة العلمي بالحبس سنتين نافذتين، و5000 درهم غرامة.
وتتابع الاخيرة باهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”
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16 تعليقات
النشاط ديالها غادي تكملو فالسجون هههههه
كل التضامن مع السيدة سعيدة العلمي وجموع المناضلين والمناضلات الحرائر وأحرار الشعب المغربي المعتقلين ظلما وعدوانا من أجل إعلاء صوت الحق في دولة غابت عنها سيادة الحق .
ثلاثة سنوات بتهمة أقوال وليس أفعال المؤسسات التي تهزها أقوال هي اوهن من بيت العنكبوت ع الله احضر السلامة
الله يفرج عليها ويديرنا شي تاويل ديال الخير فهاذ البلاد راه ما بقى ما يعجب
دعوها فإن الحق أنطقها ..
كل التضامن مع الحرة سعيدة العلمي .. نندد بالأحكام الجائرة في حق حرية التعبير ..
البلاد مشات في الخسران احمادي
الحرية لجميع المعتقلين السياسين بالمغرب
الحرية لجميع المعتقليين السياسيين و معتقلي الراي و معتقلي حراك الريف
الحرية لسعيدة ولكافة المعتقلين السياسيين
الحرية والبراءة للمناضلة الصلبة سعيدة ، وتحية عالية لطاقم الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
الحرية لسعيدة العلمي ولكافة المعتقلين السياسيين
كل التضامن
الحرية والبراءة للمناضلة سعيدة أحييك تحية عالية✌✌
يجب اطلاق كل المعتقلين السياسيين واصحاب راي مثل سعيدة
تحية تقدير لك . ولجميع المتضامنين ، بوريكتوم وجزاكم الله خيرا والحرية. ثم الحرية.
لاشيء غير البراءة واطلاق سراح سعيدة وباقي المعتقلين السياسييت