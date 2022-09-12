جون أفريك: “الملك محمد السادس سيحضر شخصيا للقمة العربية بالجزائر”
هبة بريس ـ الرباط
أكدت مجلة “جون أفريك” الناطقة بالفرنسية في خبر أوردته اليوم أن الملك محمد السادس سيحضر بشكل شخصي في القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر.
و أكدت المجلة السالفة الذكر أن الملك المغربي سيشارك شخصيا في قمة جامعة الدول العربية في الجزائر العاصمة يومي 1 و 2 نونبر، متسائلة هل هي بداية عهد جديد في العلاقات بين الرباط والجزائر؟
و شددت “جون أفريك” نقلا عن مصادر وصفتها ب”المطلعة للغاية” ، أنه “بناءا على تعليمات من السلطات العليا المغربية، أجريت اتصالات مع عدة دول خليجية (السعودية ، قطر ، الإمارات العربية المتحدة ، الكويت ، البحرين) لإبلاغهم أن الملك محمد السادس سيشارك شخصيا في القمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية المقرر عقدها في الأول والثاني من نونبر”.
وأضافت المجلة أيضا أن المغرب يحاول حاليا إقناع قادة الدول المذكورة أعلاه “بالمشاركة على مستوى عال جدا في القمة من أجل ضمان نجاحها”.
13 تعليقات
إدا كانت المعلومة صحيحة فشيء جميل جدا
ألله الوطن الملك
يجب التساؤول كيف له الخروج من هناك انه الامل الوحيد المتبقي لهم اللهم احفضه و انصره و نطلب من الله العلي القدير ان يريه الحق
لا نريده ان يحضر لا ثقة في الكابرانات
اللهم عجل بالصلح بين الجارتين واجمع شمل المسلمين
الملك محمد السادس نصره الله. من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم حضوره في قمة الجزائر عي قمة التسامح الذي أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم.
ادا تاكد حضوره و حضر جميع الجلسات فكونوا علی يقين ان انقلابا سيكون في الجزاءير بعد هده القمة ،و يمكن ان تكون حرب اهلية بين الجنرالات ۔
اودي فين غادي يصيفطو لهم مستشار صغير في وزارة الخارجية الله يجعل شي باركة
الحمد لله بخير ولله الحمد والشكر ألله يحفظه
يارب العالمين
حفظه الله و رعاه .
خيرا فعل طالما مد يد المصافحة و السلام و الآ الفرصة أكثر من ملائمة .
الشمل ملموم و القادة شهود.
نبارك الله وما شاء الله والسبيل الوحيد للوقوف علي عين الخلل مع أصحاب الجلالة الملوك والامراء وحفظه الله ورعاه بعينه اللتي لا تنام وما النصر إلا من عند الله والله الموفق
هذا خبر جيد وملكنا داءما يدعو الى الصلح لاننا اولا جيران واخوة يجمعنا الكثير فهذا ربما سوف يفتح طريقا للمصالحة بين الاخوين الشعب الجزائري والشعب المغربي واطلب من القيادة الجزائرية ان تخطو خطوها نحو الصلح لا ن المتضررون هم الشعوب اولا .
الملك محمد السادس نصره الله يريد داءما لم شمل الشعوب وخاصة الشعب المغربي والشعب الجزائري لان لديهم تاريخ مشترك لا يمكن لاحد ان ينكره ابدا .
وشعارنا الدائم: الله-الوطن-الملك
البعمراني من فرنسا
في الحقيقة لا نريد هذا الشيء انه العار القاتل وكرامة المغاربة.
Ça n’est pas bonne