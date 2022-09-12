مروحية الدرك الملكي تنقل مصابي حريق الحي الجامعي لوجدة نحو الدار البيضاء
هبة بريس _ وجدة
تم بعد زوال اليوم الإثنين 12 شتنبر الجاري، بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة نقل مصابين إثنين من الطلبة المقيمين بالحي الجامعي بعد حريق شب فجر اليوم بأحد أجنحته عبر مروحية الدرك الملكي نحو إحدى مستشفيات الدار البيضاء.
وحسب مصادر طبية، فالحالتين هي لطالبين ينحدرين من جرسيف واولاد ستوت بزايو مقيمين بالحي الجامعي أصيبا بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 95%، فبعد القيام بالإسعافات الاولية وعمليات جراحية تم نقلهما على وجه السرعة عبر مروحية الدرك الملكي نحو أحد المستشفيات بالدارالبيضاء.
للإشارة، فقد شب فجر اليوم حريق بجناح E بالحي الجامعي مخلفا إصابات واختناقات وسط الطلبة المقيمين، حيث سيطرت مصالح الوقاية المدنية الحد من انتشار ألهبة النيران، كما فتحت السلطات المحلية والقضائية تحقيقا لمعرفة الاسباب الكامنة وراء اندلاع الحريق.
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7 تعليقات
يجب الوقوف بكل حزم ودقة على حيتيات الحادث لمعرفة أسباب إندلاع هذا الحريق
نتمنى الشفاء العاجل لهؤلاء الطلبة ضحايا الإهمال.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نتمنى النجاة لهؤلاء الطلبة.
حادث أليم سببه إهمال المسؤولين عن الحي الجامعي لمهامهم في تفقد مرافق الحي وإصلاحها كإجراءات إستباقبة
نتمنى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح ويتم تلقي العلاجات على وجه السرعة.
نأمل ألا تكون الحالة الصحية للطلبة حرجة ويتم علاجهم على وجه السرعة .
وكأنه انجاز ، عاصمة الشرق ليس بها تخصص الحروق !!! ما جدوى مشفى جامعي ؟؟؟ ام هو جامعي على التلفاز ،كباقي المشاريع التلفزيونية من طرق وفرص عمل وانجازات…
دولة الاشهار