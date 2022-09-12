مروحية الدرك الملكي تنقل مصابي حريق الحي الجامعي لوجدة نحو الدار البيضاء

هبة بريس _ وجدة

تم بعد زوال اليوم الإثنين 12 شتنبر الجاري، بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة نقل مصابين إثنين من الطلبة المقيمين بالحي الجامعي بعد حريق شب فجر اليوم بأحد أجنحته عبر مروحية الدرك الملكي نحو إحدى مستشفيات الدار البيضاء.

وحسب مصادر طبية، فالحالتين هي لطالبين ينحدرين من جرسيف واولاد ستوت بزايو مقيمين بالحي الجامعي أصيبا بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 95%، فبعد القيام بالإسعافات الاولية وعمليات جراحية تم نقلهما على وجه السرعة عبر مروحية الدرك الملكي نحو أحد المستشفيات بالدارالبيضاء.

للإشارة، فقد شب فجر اليوم حريق بجناح E بالحي الجامعي مخلفا إصابات واختناقات وسط الطلبة المقيمين، حيث سيطرت مصالح الوقاية المدنية الحد من انتشار ألهبة النيران، كما فتحت السلطات المحلية والقضائية تحقيقا لمعرفة الاسباب الكامنة وراء اندلاع الحريق.

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