فالينسيا.. القنصلية العامة تواكب الحالة الصحية لمغربي نقل من باخرة قادمة من إيطاليا

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

علمت “هبة بريس” من مصادر خاصة أن القنصلية العامة ب”فالينسيا” تتابع عن كثب الوضع الصحي لمهاجر مغربي مقيم بإيطاليا بعدما تعرض لجلطة دماغية يوم 21 غشت الماضي وهو على متن باخرة قادمة من ميناء “جينوة” الإيطالي متوجها إلى ميناء طنجة المتوسط.

المهاجر المغربي (ه.أ) المزداد بمدينة الجديدة والذي ما يزال يرقد حاليا بالمستشفى الجامعي ” لافي” بمدينة “فالينسيا” وحسب تصريحه للطاقم المعالج قال(أحسست بعياء شديد حال إنطلاق الرحلة من إيطاليا ، لكن وبعد وصول الباخرة التي رست بميناء “برشلونة ” وقبل ان تكمل طريقها نحو ميناء طنجة المتوسط إزداد حالي الصحي سوء بحيث لم أعد أقوى عن الحركة فأخبرت بعض أفراد الجالية الذين كانوا على متن نفس الرحلة ليخبروا بدورهم قائد السفينة الذي عجل بالإتصال برقم الإغاثة) حيث نقل المريض على متن مروحية الطوارئ من أعالي البحار نحو المستشفى الذي يرقد فيه إلى غاية كتابة هذه السطور.

وكانت مديرية الشؤون القنصلية قد تدخلت على خط هذه الحالة في وقت سابق مشددة على موافاتها بالتقرير الطبي للمعني بالأمر وتقديم الدعم والمساعدة اللازمين له، مع معالجة ملف سيارته الخاصة التي وصلت إلى ميناء طنجة المتوسط على متن نفس الرحلة، حيث أركبت من جديد يوم أمس لتعود أدراجها إلى إيطاليا وطبعا بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية واستخراج وكالة لأحد معارف المريض قصد تسلمها في ميناء “جينوة” الإيطالي.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “هبة بريس” تبقى الحالة الصحية للمهاجر المغربي “ه.أ” شبه مستقرة ولا تدعو للقلق رغم بعض الصعوبات التي يعاني منها وتتعلق بشلل نصفي يرى الطاقم الطبي المشرف أنه يمتثل للشفاء شيئا فشيئا وأنه سيستعيد عافيته كاملة في وقت قريب.

القنصلية العامة ب “فالينسيا” كان لها دور مهم في تخفيف معاناة المهاجر (ه.أ) سيما وان طاقمها يقوم بزيارته بصفة منتظمة تحت الإشراف الفعلي للقنصل العام والمصلحة الإجتماعية بذات القنصلية وبتنسيق مع قنصلية المملكة ب”فيرونا” الإيطالية، إذ من المرجح ان يتم نقل المهاجر المغربي لاستكمال علاجه في إيطاليا ليكون أقرب من عائلته وذويه.

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