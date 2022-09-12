أمن أولاد التايمة يعتقل 33 شخص في قضايا مختلفة في أقل من 24 ساعة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن بمفوضية أولاد التايمة التابعة للأمن الإقليمي لتارودانت، في أقل من 24 ساعة من ليلة الجمعة إلى السبت الماضي، من توقيف 33 شخص في قضايا مختلفة.

العملية الأمنية التي أشرف عليها رئيس المفوضية مكنت من إعتقال خمسة أشخاص ضمنهم أربعة في قضايا شيك بدون رصيد، وشخص واحد مبحوث عنه في قضية إغتصاب.

فيما حين تم إعتقال تاجر حبوب هلوسة ومستهلك على مستوى أحياء هامشية وبحوزته 21 من الحبوب من نوع ” نورداز” الخطيرة المفعول، فيما تم توقيف تاجر مسحوق ” طابا” وبحوزته كلغ واحد .

العملية نفسها، عرفت إعتقال حوالي 25 مستهلك للمخدرات، الى جانب ايقاف إمرأة متزوجة تنشر مفاتنها لزبناءها عبر تطبيق الوتساب.

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