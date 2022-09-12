مستجدات كورونا في المغرب.. خمس حالات جديدة ولا وفيات

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تسجيل خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبالرقم أعلاه تكون الحصيلة الإجمالية قد ارتفعت إلى 1.264.664 حالات في المغرب.

و لم تسجل الساعات الماضية أي حالة وفاة بسبب كورونا في بلادنا، ليستقر عدد الوفيات في 16276 حالة، فيما تم التأكد من شفاء 62 حالة.

ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3466 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.511.820 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

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