نادي الرجاء يتعاقد مع لاعب جديد و يعلن اختتام بيع بطائق الاشتراك

2022-09-12 / 15:42
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هبة بريس ـ رياضة

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء الرياضي عن توقيع الفريق مع اللاعب يوسف الرياني قادما من نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي “الطاس”.

و وقع لاعب الطاس يوسف الرياني في كشوفات الرجاء الرياضي خلال الميركاتو الصيفي بعقد يمتد لثلاثة مواسم دون الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة.

و يشغل الرياني مركز وسط ميدان و صانع ألعاب في نفس الوقت، حيث تم توظيفه في أكثر من مركز مع فريقه السابق و أبرز مهاراته بالأخص كلاعب وسط ارتكاز.

موازاة مع ذلك، أعلن النادي الأخضر انتهاء عملية بيع بطائق الاشتراك الخاصة بالموسم الرياضي الجديد، فيما ستتواصل عملية سحب البطائق للمشتركين حسب الجدولة التي أعلن عنها النادي سابقا.

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