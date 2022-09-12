في ثاني المباريات.. أسود القاعة يفوزون على الموزمبيق في كأس القارات بالتايلاند

2022-09-12 / 15:14
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هبة بريس ـ رياضة

تمكن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة من الفوز على نظيره الموزمبيقي ظهر اليوم بحصة أربعة أهداف لهدفين.

وتدخل المباراة التي أجريت ببانكوك التايلاندية، لحساب فعاليات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من كأس القارات الدولي الذي تحتضنه تايلاند.

و سيطرت كتيبة هشام الدكيك على مجريات المباراة غير أن استماتة دفاع الموزمبيق عقد مأمورية اللاعبين المغاربة في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في اللقاء.

و يتصدر الأسود لحدود الساعة ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادلهم في المباراة الافتتاحية أمام البلد المنظم و فوزهم اليوم على الموزمبيق، في انتظار معرفة نتيجة المباراة الثالثة المتبقية عن هاته المجموعة.

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