حريق كبير ببيت رحمة رياض.. و الأخيرة تعلق:” بالحديد ولا بالبشر”

2022-09-12 / 15:27
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نجلاء مزيان

أعلنت النجمة العراقية رحمة رياض عن تعرض منزلها في قطر لحريق كبير، ونشرت اللقطات الأولى للأضرار عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع انستقرام.

وعلقت رحمة رياض: “قدّر الله وما شاء فعل، اليوم عندي بالبيت بقطر صار حريق كبير، الحمدلله اجت على الخيمة وصالة البيت، الحمدلله بالحديد ولا بالبشر”.

وتابعت رحمة رياض عبر ذات المنصة قائلة : “شكراً لكلّ شخص سأل وتحمّد لنا بالسلامة، أشكركم جميعاً، الحمدلله على نعمة الأهل، اختي نعمة وزوجها يا روحي ما قصرتوا تعبتكم وياي، الله لا يحرمني منكم”.

و في سياق منفصل، تغيبت الفنانة العراقية عن زفاف الثنائي المغربي عبد الفتاح الجريني و جميلة البدوي، حيث كانت قد أعلنت سابقا رغبتها في مشاركتهما فرحتهما و حفلهما.

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