حريق كبير ببيت رحمة رياض.. و الأخيرة تعلق:” بالحديد ولا بالبشر”
نجلاء مزيان
أعلنت النجمة العراقية رحمة رياض عن تعرض منزلها في قطر لحريق كبير، ونشرت اللقطات الأولى للأضرار عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع انستقرام.
وعلقت رحمة رياض: “قدّر الله وما شاء فعل، اليوم عندي بالبيت بقطر صار حريق كبير، الحمدلله اجت على الخيمة وصالة البيت، الحمدلله بالحديد ولا بالبشر”.
وتابعت رحمة رياض عبر ذات المنصة قائلة : “شكراً لكلّ شخص سأل وتحمّد لنا بالسلامة، أشكركم جميعاً، الحمدلله على نعمة الأهل، اختي نعمة وزوجها يا روحي ما قصرتوا تعبتكم وياي، الله لا يحرمني منكم”.
و في سياق منفصل، تغيبت الفنانة العراقية عن زفاف الثنائي المغربي عبد الفتاح الجريني و جميلة البدوي، حيث كانت قد أعلنت سابقا رغبتها في مشاركتهما فرحتهما و حفلهما.
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