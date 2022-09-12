وزارة الصحة: “نقوم بتأمين المخزون الوطني من الأدوية المعرضة للنقص أو الانقطاع”

2022-09-12 / 14:23
0

هبة بريس

تتعبأ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كإجراء وقائي، من أجل تكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد، وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.

وأبرز  البلاغ أنه تقرر، بموجب القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت 2022، تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.

وأكد أن اللجنة ستعمل أيضا على تحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهاته الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى، كما سيتم إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني لرصه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق هاته اللجنة التوجيهية.

وبحسب المصدر ذاته فإن نفاذ مخزون الأدوية والمنتجات الصحية وتوترات الإمداد لها أصول متعددة العوامل على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع للتعامل مع هذه المخاطر الرئيسية، التي تزداد تواترا نظرا للوضع الدولي غير الملائم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة.

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تدعو جميع المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص إلى العمل بتعاون وثيق مع اللجنة التوجيهية لإنجاح جمع وتحديد الاحتياجات والتدابير اللازمة لتأسيس وحفظ المخزون الاستراتيجي الوطني وذلك لضمان استمرار وصول المرضى ومهنيي الصحة إلى الأدوية.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دعم تمدرس الأطفال المعاقين على طاولة وزيرة التضامن

دعم تمدرس الأطفال المعاقين على طاولة وزيرة التضامن

2022-09-12 / 17:13
Photo of أمن أولاد التايمة يعتقل 33 شخص في قضايا مختلفة في أقل من 24 ساعة

أمن أولاد التايمة يعتقل 33 شخص في قضايا مختلفة…

2022-09-12 / 17:11
Photo of الدخيسي: “المغرب يولي اهتماما خاصا لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود”

الدخيسي: “المغرب يولي اهتماما خاصا لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة…

2022-09-12 / 16:26
Photo of مستجدات كورونا في المغرب.. خمس حالات جديدة ولا وفيات

مستجدات كورونا في المغرب.. خمس حالات جديدة ولا وفيات

2022-09-12 / 16:05
Photo of في عملية مشتركة مع الدرك.. الأمن يجهض محاولة هجرة غير شرعية بسواحل طرفاية

في عملية مشتركة مع الدرك.. الأمن يجهض محاولة هجرة…

2022-09-12 / 15:49
Photo of أسبوع حافل بزيارات السلطات التربوية والعاملية بالجديدة للمؤسسات التعليمية

أسبوع حافل بزيارات السلطات التربوية والعاملية بالجديدة للمؤسسات التعليمية

2022-09-12 / 12:27
Photo of “ألزا ” خريبكة ..”رابح رابح ” تعزل ساكنة “ومطالب بتقوية الخطوط

“ألزا ” خريبكة ..”رابح رابح ” تعزل ساكنة “ومطالب…

2022-09-12 / 12:06
Photo of صفقات تثير شكوك اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المخيمات الصيفية

صفقات تثير شكوك اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المخيمات الصيفية

2022-09-12 / 10:29
Photo of غياب بعض المقررات من المكتبات و تشبت المدارس بها يثير استياء أولياء الأمور

غياب بعض المقررات من المكتبات و تشبت المدارس بها…

2022-09-12 / 09:44
Photo of توقعات الطقس ليوم الاثنين.. كتل من الضباب وتساقط أمطار متفرقة

توقعات الطقس ليوم الاثنين.. كتل من الضباب وتساقط أمطار…

2022-09-12 / 09:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق